Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij retteg – olyan hírt kapott, amit nem hord ki lábon

Wow!

Megtalálták az öregedés ellenszerét – ön szedi ezt a vitamint?

okostelefon

Egyetlen mozdulatból kiderülhet, milyen ember valójában

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A pszichológusok szerint sokat elárul rólunk az, hogyan nyúlunk a telefonunkhoz a nap folyamán. Az okostelefon tartási módja akár személyiségjegyekre és viselkedési mintákra is utalhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
okostelefonszemélyiségtelefonpszichológia

Az okostelefon mára a mindennapok egyik legfontosabb eszközévé vált, sokaknál a nap első és utolsó mozdulata is a készülékhez kötődik. A kutatók szerint azonban nemcsak a használat gyakorisága érdekes, hanem az is, hogy hogyan nyúlunk a telefonhoz. A szakértők most elmondták, mit árul el a telefon tartása a személyiségről – írja a Focus.

Az okostelefon tartása árulkodhat a személyiségről
Az okostelefon tartása árulkodhat a személyiségről – Fotó: Pexels

Az okostelefon tartási módja árulkodhat a személyiségről

Pszichológusok szerint az okostelefon használata sok embernél teljesen automatikus rutinná vált. A napi döntéseink 30–50 százalékát szokások irányítják, amelyek sokszor tudatos gondolkodás nélkül, „autopilóta” üzemmódban zajlanak. Ezek a mintázatok az önképünkhöz is kapcsolódhatnak, így bizonyos esetekben a személyiségünkről is árulkodhatnak. 

A pszichológiai kutatások szerint ezért az is beszédes lehet, hogy valaki hogyan nyúl a telefonjához és miként tartja azt a kezében.

  1. Egykezes használat, hüvelykujjas navigáció: Azok, akik egy kézzel tartják az okostelefont, és a hüvelykujjukkal gyorsan kezelik a kijelzőt, általában magabiztos, laza személyiségként vannak leírva. A leírás szerint rájuk a gondtalan, önbizalommal teli hozzáállás jellemző.
  2. Kétkezes tartás, hüvelykujjas kezelés: Ha valaki két kézzel fogja a készüléket, az gyakran tudatosabb, óvatosabb használatra utal. Az ilyen embereket átgondoltnak és gyakorlatiasnak tartják, ugyanakkor intuitívak és empatikusak is lehetnek, akik könnyen átlátnak mások viselkedésén.
  3. Mindkét hüvelykujj aktív használata: Akik mindkét hüvelykujjukkal gyorsan gépelnek, jellemzően lendületesek és jó problémamegoldók. A leírás szerint gyors reakciók jellemzik őket, és sokszor vidám, másokat is könnyen magukkal ragadó személyiségek.
  4. Mutatóujjas telefonhasználat: Vannak, akik a mutatóujjukkal kezelik az okostelefont. Róluk azt feltételezik, hogy kreatív, élénk gondolkodású, extrovertált emberek, akik nem feltétlenül követik a megszokott normákat. Ugyanakkor nyugodtabb, kiegyensúlyozott oldaluk is van, amely időnként visszahúzódást igényel.

Bár ezek az összefüggések nem tekinthetők kőbe vésett szabálynak, érdekes nézőpontot adnak ahhoz, hogyan alakulnak ki a szokásaink – és ahhoz is, hogy mit árul el a telefonhasználat a személyiségről.

A legtöbben rosszul tartják a telefont videózás közben; mutatjuk, mit rontanak el

Egy okostelefon ma már zsebben hordható filmkamera – de a legjobb hardver sem segít, ha alapvető hibákat követünk el a felvétel közben. A videózás minősége sokszor nem a készüléken, hanem a tartási módunkon és néhány egyszerű beállításon múlik.

 

Döbbenetes titok derült ki az álmokról; végre kezdjük érteni, miért olyan furcsák

Sokan úgy gondolják, hogy az álmok csupán a nap eseményeinek visszhangjai. Egy új kutatás szerint azonban az álmok sokkal többet tesznek: újrarendezik és személyiségünk szerint át is formálják a valóság élményeit.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!