Egyetlen mozdulatból kiderülhet, milyen ember valójában

Az okostelefon mára a mindennapok egyik legfontosabb eszközévé vált, sokaknál a nap első és utolsó mozdulata is a készülékhez kötődik. A kutatók szerint azonban nemcsak a használat gyakorisága érdekes, hanem az is, hogy hogyan nyúlunk a telefonhoz. A szakértők most elmondták, mit árul el a telefon tartása a személyiségről – írja a Focus.

Pszichológusok szerint az okostelefon használata sok embernél teljesen automatikus rutinná vált. A napi döntéseink 30–50 százalékát szokások irányítják, amelyek sokszor tudatos gondolkodás nélkül, „autopilóta” üzemmódban zajlanak. Ezek a mintázatok az önképünkhöz is kapcsolódhatnak, így bizonyos esetekben a személyiségünkről is árulkodhatnak.

A pszichológiai kutatások szerint ezért az is beszédes lehet, hogy valaki hogyan nyúl a telefonjához és miként tartja azt a kezében.

Egykezes használat, hüvelykujjas navigáció: Azok, akik egy kézzel tartják az okostelefont, és a hüvelykujjukkal gyorsan kezelik a kijelzőt, általában magabiztos, laza személyiségként vannak leírva. A leírás szerint rájuk a gondtalan, önbizalommal teli hozzáállás jellemző. Kétkezes tartás, hüvelykujjas kezelés: Ha valaki két kézzel fogja a készüléket, az gyakran tudatosabb, óvatosabb használatra utal. Az ilyen embereket átgondoltnak és gyakorlatiasnak tartják, ugyanakkor intuitívak és empatikusak is lehetnek, akik könnyen átlátnak mások viselkedésén. Mindkét hüvelykujj aktív használata: Akik mindkét hüvelykujjukkal gyorsan gépelnek, jellemzően lendületesek és jó problémamegoldók. A leírás szerint gyors reakciók jellemzik őket, és sokszor vidám, másokat is könnyen magukkal ragadó személyiségek. Mutatóujjas telefonhasználat: Vannak, akik a mutatóujjukkal kezelik az okostelefont. Róluk azt feltételezik, hogy kreatív, élénk gondolkodású, extrovertált emberek, akik nem feltétlenül követik a megszokott normákat. Ugyanakkor nyugodtabb, kiegyensúlyozott oldaluk is van, amely időnként visszahúzódást igényel.

Bár ezek az összefüggések nem tekinthetők kőbe vésett szabálynak, érdekes nézőpontot adnak ahhoz, hogyan alakulnak ki a szokásaink – és ahhoz is, hogy mit árul el a telefonhasználat a személyiségről.