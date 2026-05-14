Csodaszer a konyhában: számos jótékony hatása van az olívaolajnak

A tudósok több mint 1700 ember táplálkozását és genetikai változásait követték közel tíz éven át. A vizsgálatok szerint az extra szűz olívaolaj több hasznos növényi vegyületet tartalmaz, mint a hagyományos változat – írja a Daily Mail.

Az olívaolaj sok jótékony hatással bír

Az olívaolaj segíthet megőrizni a fiatalságot

A kutatás középpontjában a polifenolok álltak, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású anyagok. Ezek a vegyületek megtalálhatók a gyümölcsökben, zöldségekben, kávéban és bizonyos olívaolajokban is.

A kutatók a telomerek hosszát vizsgálták, amelyek a sejtek öregedésének fontos jelzői.

Azoknál, akik több polifenolt fogyasztottak, lassabb telomerrövidülést figyeltek meg. Az extra szűz olívaolaj hidegen sajtolt eljárással készül, ezért több értékes tápanyagot őriz meg. A jó minőségű olívaolaj gyakran enyhén csípős, kesernyés ízű és sötétebb zöld színű.

A szakértők szerint az olívaolaj hozzájárulhat az erek rugalmasságának megőrzéséhez is, emellett segíthet csökkenteni a gyulladást és támogatni a szív egészségét.

A tudósok hangsúlyozzák, hogy az olívaolaj önmagában nem csodaszer, hanem egy kiegyensúlyozott étrend részeként hasznos. A mediterrán étrend rendszeres követése hosszabb távon támogathatja az egészségesebb öregedést.