Csodaszer a konyhában: számos jótékony hatása van az olívaolajnak

A tudósok több mint 1700 ember táplálkozását és genetikai változásait követték közel tíz éven át. A vizsgálatok szerint az extra szűz olívaolaj több hasznos növényi vegyületet tartalmaz, mint a hagyományos változat – írja a Daily Mail.
Az olívaolaj segíthet megőrizni a fiatalságot
A kutatás középpontjában a polifenolok álltak, amelyek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású anyagok. Ezek a vegyületek megtalálhatók a gyümölcsökben, zöldségekben, kávéban és bizonyos olívaolajokban is.
A kutatók a telomerek hosszát vizsgálták, amelyek a sejtek öregedésének fontos jelzői.
Azoknál, akik több polifenolt fogyasztottak, lassabb telomerrövidülést figyeltek meg. Az extra szűz olívaolaj hidegen sajtolt eljárással készül, ezért több értékes tápanyagot őriz meg. A jó minőségű olívaolaj gyakran enyhén csípős, kesernyés ízű és sötétebb zöld színű.
A szakértők szerint az olívaolaj hozzájárulhat az erek rugalmasságának megőrzéséhez is, emellett segíthet csökkenteni a gyulladást és támogatni a szív egészségét.
A tudósok hangsúlyozzák, hogy az olívaolaj önmagában nem csodaszer, hanem egy kiegyensúlyozott étrend részeként hasznos. A mediterrán étrend rendszeres követése hosszabb távon támogathatja az egészségesebb öregedést.
Az extra szűz olívaolaj az agyat is fiatalon tarthatja
Az extra szűz olívaolaj nemcsak a szív egészségére lehet jó hatással, hanem az agyműködést is támogathatja. A tudósok úgy találták, hogy a rendszeresen extra szűz olívaolajat fogyasztók jobb eredményeket értek el a memória- és figyelemteszteken, miközben a bélflórájuk is egészségesebb maradt.
A titok napi egy kanál olívaolaj?
A szakértők szerint már napi egy-két evőkanál extra szűz olívaolaj is segítheti a regenerációt, csökkentheti a gyulladást és lassíthatja az életkorral járó izomleépülést.