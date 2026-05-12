Több ember meghalt a pakisztáni piacon történt robbanásban

Egyelőre nem jelentkezett senki az öngyilkos robbantás elkövetőjeként. Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök elítélte a merényletet, és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Közleményében kiemelte: utasította az illetékes hatóságokat, hogy mielőbb derítsék fel az ügyet, és vonják felelősségre a tetteseket.

Pakisztáni biztonsági erők vizsgálják az öngyilkos robbantás helyszínét Lakki Marwat térségében 2026. május 12-én. A robbanásban legalább heten meghaltak, húszan pedig megsérültek. A képen a felrobbant riksa maradványai is láthatók

Fotó: MARWAT AKBAR / AFP

Az öngyilkos robbantásnak súlyos előzményei vannak

Szombaton a közeli Bannu körzetben robbant autóba rejtett pokolgép, majd egy rendőrségi őrhely ellen is támadást indítottak. Akkor tizenöt rendőr vesztette életét. A pakisztáni hatóságok szerint a támadást afganisztáni székhelyű terroristák szervezték meg.

A pakisztáni hatóságok régóta azzal vádolják az Afganisztánt irányító tálibokat, hogy menedéket nyújtanak szélsőséges fegyvereseknek. Kabul ezt tagadja, és azt állítja, nem engedi, hogy Afganisztán területéről fegyveres támadásokat indítsanak más országok ellen.

Afganisztán és Pakisztán között különösen feszült a viszony a tálibok 2021-es kabuli hatalomra kerülése óta. A korábban elszórt összecsapások nyílt háború kirobbanásáig fajultak február végén, amikor Pakisztán légicsapásokat mért Afganisztán területére, egyebek mellett a fővárosra, Kabulra is.

Az ENSZ kedden közzétett adatai szerint január és március között 372 civil halt meg a két ország közötti fegyveres konfliktusban.

