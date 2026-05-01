6,2 milliós mennyasszonyi ruha, 7,7 milliós jegygyűrű – önmagával házasodik össze az OnlysFans-sztár

A pikáns fotóiról ismert OnlyFans-sztár nem aprózza el: luxusesküvőt szervez magának Ibiza egyik gyönyörű tengerpartján, méghozzá elképesztő összegekért. A menyasszonyi ruha több mint 20 ezer dollárba (6,2 millió Ft) kerül, míg az ujjára húzott háromkarátos sárga gyémántgyűrű értéke meghaladja a 25 ezer dollárt (7,7 millió Ft), számolt be a New York Post.

Az OnlyFans-sztár úgy döntött, hogy saját magához megy feleségül – Fotó: Bonnie Locket / Facebook

Elege lett a csalódásokból az OnlyFans-sztárnak

Bonnie nem véletlenül jutott el idáig. Elmondása szerint hosszú évekig hitt a szerelemben, de sorra érkeztek a pofonok. Egy 11 éves kapcsolat után kötött házassága mindössze kilenc hónapig tartott – állítása szerint azért, mert a férje végig megcsalta. És mintha ez nem lenne elég, egy új kapcsolat is ugyanígy ért véget.

38 éves vagyok, és rengeteg csalódás ért a férfiak miatt. Rájöttem, hogy ha már egyedül maradok, akkor legalább ezt ünnepelni fogom

– mondta őszintén.

Eskü önmagának: „Én nem foglak megcsalni”

A különleges ceremónia nem csupán egy meghökkentő húzás – Bonnie szerint ez egyfajta gyógyulási folyamat is. Úgy érzi, saját magában jobban megbízik, mint bárki másban.

Ez a házasság nem végződhet válással. Nem lesz hűtlenség. Nem fogok csalódni – mert magamban bízom a legjobban

– magyarázta.

A sztár hét hónapja szingli – ami nála rekordnak számít, hiszen tinédzserkora óta folyamatosan kapcsolatban élt. Bonnie arról is beszélt, hogy sok nő érzi a társadalmi nyomást: házasság, gyerek, „tökéletes élet”. Ő viszont most más utat választott.

Sokan úgy érzik, kifutnak az időből. De én most teljesnek érzem magam egyedül is

– vallotta be.

Az esküvőn a legközelebbi barátai vesznek majd részt, és a sztár reméli, hogy története más nőket is inspirál: nem kötelező kompromisszumot kötni – még a szerelem nevében sem.

Új trend születik?

A „szologámia”, vagyis az önmagunkkal kötött házasság egyre többször bukkan fel világszerte – de ilyen luxuskivitelben ritkán látni. Bonnie Locket azonban biztos benne: ez élete egyik legjobb döntése. És hogy mi lesz a nászúttal? Nos… valószínűleg ott sem lesz vita a programokról.