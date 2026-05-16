Elképesztő káosz: önvezető autók bénítottak meg egy egész városrészt – videó

Komoly fennakadások alakultak ki az önvezető autók fejlesztésével foglalkozó Waymo járművei miatt Atlanta Buckhead városrészében, ahol a lakók szerint a robottaxik elárasztották a zsákutcákat. A helyiek üresen közlekedő autókról és ismétlődő torlódásokról számolnak be, miközben a cég több ezer járművét hívta vissza egy technikai hiba miatt – írja a Fox News.

A helyiek beszámolói szerint Buckheadben az elmúlt időszakban feltűnően megszaporodtak az üres, sofőr nélküli járművek, amelyek egy feltételezett útvonaltervezési probléma miatt újra és újra ugyanazokon a zsákutcákon haladnak át. Több lakó is arról számolt be, hogy szinte minden zsákutca érintett, és videók is készültek a folyamatosan köröző autókról. Egy helyi lakos szerint volt olyan reggel, amikor egyetlen óra alatt mintegy ötven jármű is áthaladt az utcán. Különösen aggasztó a helyzet, mivel a környéken sok kisgyerekes család él és iskolabusz-forgalom is van.

A Waymo jelenleg 11 amerikai városban működtet önvezető autókat, köztük Atlantában is.

A vállalat közlése szerint járműveiket gyakran olyan területeken állomásoztatják, ahonnan sok fuvarigény érkezik, ugyanakkor együttműködnek flottapartnereikkel az útvonalviselkedés javításán. A cég szerint hetente több mint 500 ezer fuvart teljesítenek, és céljuk egy biztonságos, zökkenőmentes szolgáltatás fenntartása.

A problémák azonban nem korlátozódnak Atlantára. A vállalat közel négyezer járművet hívott vissza egy olyan hiba miatt, amelynek következtében az autók nem feltétlenül állnak meg állóvíz előtt. Emellett Dallasban olyan felvétel is készült, amelyen egy robotaxi piros lámpán hajt át, idén januárban pedig egy kaliforniai zebrán történt incidens: egy önvezető autó elütött egy diákot.