Vége lehet az óraátállításnak? – nagy döntés született

Washingtonban, 2026. május 21-én az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága 48:1 arányban támogatta a Sunshine Protection Act nevű javaslatot. A tervezet lényege, hogy az Egyesült Államokban egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben, így megszűnne az évente kétszeri óraátállítás – tájékoztatott a Hirado.hu.
Napirenden az óraátállítás eltörlése – Mit változtatna a javaslat?
A törvényjavaslatot várhatóan egy közlekedési törvénycsomag részeként vinnék tovább. Támogatói szerint a hosszabb esti világosság élénkítheti a gazdaságot, segítheti a turizmust és csökkentheti az óraállítással járó kellemetlenségeket.
Donald Trump amerikai elnök is üdvözölte a bizottsági döntést, és arról írt, hogy ideje megszüntetni az évente kétszer ismétlődő átállást. A javaslat azonban még nem törvény:
a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia.
Korábban már próbálkoztak vele
Az Egyesült Államokban nem először merül fel az óraátállítás eltörlése. A szenátus 2022 márciusában már egyhangúlag megszavazott egy hasonló javaslatot, de azt akkor a képviselőház nem tárgyalta tovább.
A téma továbbra is megosztó: a támogatók a kiszámíthatóbb időbeosztást és a hosszabb világos estéket emelik ki, a kritikusok viszont attól tartanak, hogy télen túl későn kelne fel a nap, ami különösen a reggel iskolába induló gyerekeket érintheti.
