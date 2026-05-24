Döbbenetes felfedezés: visszafordítható lehet az öregedés egy része

Egy friss kutatás szerint az öregedés egyik fontos mozgatórugója egy Menin nevű agyi fehérje lehet. A tudósok azt találták, hogy ennek a fehérjének a csökkenő szintje összefüggésbe hozható a memória romlásával, a gyulladásos folyamatok fokozódásával és több, az öregedéshez kapcsolódó testi változással.
A kutatók egereken végzett kísérletek során vizsgálták a Menin szerepét az agy hipotalamusz nevű területén. Az eredmények szerint az öregedéssel párhuzamosan a fehérje mennyisége jelentősen csökkent, ami fokozott agyi gyulladáshoz, csontvesztéshez, egyensúlyzavarokhoz és memória-problémákhoz vezetett – számolt be a ScienceDaily.

Az öregedés természetes biológiai folyamat, a friss kutatás szerint egy agyi fehérje kulcsszerepet játszhat benne – Fotó: Unsplash
A vizsgálat egyik legérdekesebb eredménye, hogy a Menin helyreállítása több öregedési tünetet is visszafordított az idős állatokban. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a fehérje kapcsolatban áll a D-szerin nevű aminosav termelődésével, amely fontos szerepet játszik a tanulásban és az emlékezésben.

Amikor az idős egerek D-szerin-kiegészítést kaptak, teljesítményük javult a memória- és tanulási feladatok során. Bár a kezelés nem fordította vissza az öregedés minden testi jelét, a kognitív funkciókra gyakorolt pozitív hatás figyelemre méltó volt.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a kutatás egyelőre állatkísérleteken alapul, így még nem ismert, hogy embereknél is hasonló eredmények érhetők-e el. Ennek ellenére a felfedezés új irányt nyithat az öregedéssel összefüggő betegségek és a szellemi hanyatlás kutatásában.

A tudósok szerint a Menin olyan központi szerepet tölthet be az öregedés folyamatában, amely összekapcsolja a genetikai, gyulladásos és anyagcsere-folyamatokat, így a jövőben akár új terápiás lehetőségek alapja is lehet.

