Meglepő felfedezés: ezek az ételek hatnak a sejtek öregedésére

Az öregedés lassítása sokak számára kulcskérdés, és egy új kutatás most érdekes összefüggésekre világít rá a mindennapi étrend és a sejtek állapota között. A gyümölcsök és a kávé fogyasztása akár a sejtek egészségesebb működésével is összefügghet egy friss tanulmány szerint, amely a telomerek hosszát vizsgálta. Az eredmények szerint bizonyos élelmiszerek hozzájárulhatnak az öregedési folyamatok lassításához – írja a Guardian.
Hogyan lassítható az öregedés természetes módon?
A spanyolországi Navarrai Egyetem kutatói több mint 1700 felnőtt adatait vizsgálták, és azt nézték meg, hogyan változik a telomerek hossza az évek során. A telomerek a DNS végén található „védősapkák”, amelyek rövidülése az öregedési folyamatokkal és különböző betegségek kockázatával is összefügg.
Az eredményeket az Európai Elhízás Kongresszuson mutatták be Isztambulban. A kutatás szerint azok, akik a legtöbb polifenolt fogyasztották – például gyümölcsökből vagy kávéból –, 52 százalékkal kisebb eséllyel rendelkeztek rövid telomerekkel, mint azok, akik a legkevesebbet vitték be. A kávé esetében is érdekes összefüggést találtak: napi egy csésze fogyasztása 26 százalékkal alacsonyabb kockázattal járt a kávét nem ivókhoz képest. A gyümölcsfogyasztás szintén számított: napi 4–5 adag esetén 29 százalékkal kisebb volt a rövid telomerek kialakulásának esélye.
Más polifenolban gazdag élelmiszereknél – például olívaolajnál, vörösbornál vagy zöldségeknél – nem mutattak ki egyértelmű hatást a kutatók.
A rövid telomereket korábban több, életkorral összefüggő betegséghez is kapcsolták, például szív- és érrendszeri problémákhoz, 2-es típusú cukorbetegséghez vagy egyes daganatokhoz.
A kutatók hangsúlyozzák: nem egyetlen ételről van szó, hanem az étrend egészéről. A vizsgálat inkább azt mutatja meg, hogy az életmódbeli döntések együtt befolyásolhatják a sejtek állapotát, – még ha további kutatásokra van is szükség a pontos összefüggések tisztázásához.
A kávé messze túlmutat az egyszerű élénkítésen: aktívan formálja a bélrendszerünket és a tudatunkat is. Vizsgálatok igazolták, hogy a rendszeres kávéfogyasztás a bél-agy tengelyen keresztül érdemben befolyásolja a hangulatot és a stresszszintet. A tudósok ráadásul mind a hagyományos, mind a mentes változat esetében egyértelműen pozitív élettani változásokat figyeltek meg.
Az egészséges táplálkozással kapcsolatos ajánlások közül talán a „napi öt adag” szabálya a legismertebb, ám sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ez a szám csupán egy kompromisszum eredménye volt. A vizsgálatok alapján a zöldség- és gyümölcsfogyasztás akkor védi igazán a szervezetet, ha a megszokott mennyiség kétszeresét esszük.