Pam Grier 76 évesen olyan dolgot mondott az orgazmusról, hogy mindenki zavarba jött

Nagy visszhangot kapott Pam Grier szereplése Julia Louis-Dreyfus Wiser Than Me című podcastjében, ahol a legendás Foxy Brown sztárja nemcsak fiatalságos energiájáról, hanem magánéletéről is nyíltan beszélt. Az orgazmus kapcsán különösen pikáns kijelentést tett: szerinte míg fiatalon akár több is beleférhetett egy órába, az ő korában egyetlen élmény akár napokig is hatással lehet az emberre.

Pam Grier, a Foxy Brown sztárja

Orgazmus idősebb korban? – Pam Grier nem kertelt

A 76 éves színésznő humorral és zavarba ejtő őszinteséggel mesélt arról, hogy szerinte az életkor nem feltétlenül vesz el az intimitás öröméből, sőt, bizonyos dolgok még intenzívebbé is válhatnak.

A színésznő azt is hozzátette, hogy ha fiatalabb korában is így élte volna meg a testi örömöket, talán egészen másképp alakult volna a szerelmi élete.

Nem foglalkozik a korával

Pam azt is elárulta, hogy különösebben nem érdekli, pontosan hány éves. Mint mondta, számára az számít, hogy reggel felébred, lélegzik, és jó napot tud kezdeni.

Ez a hozzáállás sok rajongó szerint kifejezetten inspiráló, hiszen Grier nem próbál megfelelni a korral kapcsolatos elvárásoknak. Inkább azt üzeni:

az életkedv, a humor és a vágy nem jár le egy bizonyos életkor után.

Titokzatos szerelem is van az életében

A legendás színésznő sosem ment férjhez, de több ismert férfival is kapcsolatba hozták korábban, köztük Kareem Abdul-Jabbarral, Freddie Prinze-zel és Richard Pryorral. 2025-ben arról is beszélt, hogy egy titokzatos férfi van az életében, akit különleges, szinte kozmikus társként jellemzett – számolt be a Page Six.