Házkutatást tartottak több vezető politikusnál - hazaárulás a vád

Feszült politikai helyzet alakult ki Örményországban, miután a nemzetbiztonsági szolgálat emberei házkutatást tartottak az Anya Örményország párt irodájában, valamint több ellenzéki politikus otthonában. Az akció középpontjába Andranik Tevanyan került, aki a Prosperous Armenia választási listáján szerepel, és régóta ismert oroszbarát álláspontjáról.

Az örmény nyomozóhatóság szerint Tevanyant idegen hírszerző szolgálatok szervezték be, majd államtitkokat adott át jelentős pénzösszegért cserébe. A vád szerint összesen 622 ezer dollárt kapott azért, hogy az örmény parlament 2024 áprilisában tartott zárt ülésének anyagait orosz nyelvre fordítva továbbítsa egy, a „Russia Caucasus” geopolitikai központhoz köthető személynek.

Az ügyészség szerint a politikus ezzel hazaárulást és kémkedést követett el. Az örmény törvények alapján a kémkedés az állampolgárok esetében a hazaárulás egyik formájának számít.

A hatóságok Martun Grigoryan parlamenti képviselő lakását is átkutatták. Mindketten a június 7-i örmény választás résztvevői. Tevanyan korábban járt az úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban” is, ami miatt már korábban is komoly kritikák érték.

Az ügy rendkívül érzékeny politikai pillanatban robbant ki. Az elmúlt hónapokban egyre élesebbé vált a konfliktus Nikol Pasinján kormánya és az oroszbarát ellenzéki erők között. Jereván fokozatosan próbál közeledni az Európai Unióhoz és csökkenteni Moszkva befolyását, ami komoly belpolitikai feszültségeket okozott.

Az ellenzék szerint a mostani eljárás politikai bosszú. Gagik Carukjan pártjának szóvivője úgy fogalmazott, hogy Pasinján„nyílt politikai leszámolást” indított az ellenzékkel szemben. Szerinte összehangolt támadás zajlik az ellenzéki politikusok és parlamenti jelöltek ellen közvetlenül a választások előtt.

Nem ez az első hasonló ügy az utóbbi időben. Korábban Narek Karapetyan ellen is eljárás indult, mert a hatóságok szerint eltitkolta orosz állampolgárságát, ami kizárná őt a parlamenti indulásból. Az ügy különösen kínos lett, mivel az orosz cégnyilvántartásban valóban orosz állampolgárként szerepelt, bár az adatokat később eltávolították.