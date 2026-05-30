Putyin ultimátumot küldött egy európai országnak – ha rosszul döntenek, Ukrajna sorsára jutnak

Komoly nyomás alá került Örményország, miután Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán és Kirgizisztán közös nyilatkozatban követelte, hogy Jereván mielőbb tartson népszavazást az ország geopolitikai jövőjéről. A volt szovjet államoktól érkező üzenet egyértelmű: Örményországnak döntenie kell az Európai Unió és az eurázsiai unió között.

Örményország egyre nagyobb nyomás alatt áll az Európai Unió és Moszkva között

A közös állásfoglalást Vlagyimir Putyin orosz elnök, Alekszandr Lukasenko fehérorosz vezető, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah államfő és Szadir Zsaparov kirgiz elnök írta alá.

Szerintük Örményország európai uniós közeledése „jelentős gazdasági biztonsági kockázatot” jelent az Eurázsiai Gazdasági Unió országai számára.

A dokumentumban kijelentették:

„Szükséges a lehető leghamarabb országos népszavazást tartani Örményországban az Európai Unióhoz való csatlakozásról vagy az Eurázsiai Gazdasági Unióban maradásról.”

Egyre durvább a konfliktus Moszkva és Jereván között

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök az elmúlt hónapokban többször hangsúlyozta, hogy Örményország egyszerre próbál együttműködni a Nyugattal és az Eurázsiai Gazdasági Unió tagállamaival.

A kormányfő szerint azonban eljöhet az a pillanat, amikor az országnak választania kell.

A helyzetet tovább élezi, hogy június 7-én parlamenti választásokat tartanak Örményországban, miközben Moszkva egyre nyíltabban támadja Pasinján politikáját.

Oroszország azzal vádolja az örmény vezetést, hogy nyugati irányba akarja fordítani az országot, és fokozatosan eltávolodik Moszkvától.

Az orosz vezetés emellett azt is követeli, hogy indulhasson a választásokon Szamvel Karapetjan üzletember, az orosz Tashir vállalatcsoport vezetője.

Gazdasági nyomást is gyakorol Oroszország

A politikai feszültség mellett Moszkva gazdasági eszközökkel is nyomást helyez Örményországra.

Az orosz hatóságok már korlátozásokat vezettek be az örmény importtermékekkel szemben, válaszul Jereván európai nyitására.

Szakértők szerint ez figyelmeztetés lehet arra, milyen következményekkel járhat, ha Örményország valóban az Európai Unió felé fordul.

Az ügy azért is különösen érzékeny, mert Örményország gazdaságilag és energetikailag továbbra is jelentősen függ Oroszországtól, miközben a társadalomban egyre erősebb az európai orientáció támogatottsága.