Napvilágot látott Putyin pokoli terve – kiderült, mikor jön el a végítélet

Németország legmagasabb rangú katonai vezetője szerint Oroszország akár már 2029-re készen állhat arra, hogy katonailag próbára tegye a NATO-t, miközben az orosz fenyegetés egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában. Carsten Breuer vezérezredes, a Bundeswehr főfelügyelője a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban arról beszélt, hogy több jel is egy irányba mutat. A német katonai vezető szerint a fegyverkezés üteme, az orosz hadsereg létszámának növekedése, valamint a gazdasági és politikai folyamatok egyaránt arra utalnak, hogy Moszkva néhány éven belül újabb komoly kihívást jelenthet Európa számára - írja a Bild.

Carsten Breuer szerint az orosz fenyegetés miatt Németországnak azonnal bevethető haderőre van szüksége

Orosz fenyegetés miatt azonnali készenlétet sürgetnek

Breuer hangsúlyozta, hogy Németországnak már most úgynevezett „Fight-Tonight-képességre” van szüksége, vagyis olyan haderőre, amely azonnal bevethető. A vezérezredes szerint a legnagyobb biztonsági kihívás jelenleg egyértelműen Oroszországból érkezik.

A nyilatkozat azért is keltett nagy figyelmet, mert egyre több NATO-tagállam beszél nyíltan arról, hogy Európának hosszú távon is fel kell készülnie egy elhúzódó biztonsági konfliktusra.

Németország lehet az egyik első célpont

A német katonai vezető véleményével több szakértő is egyetért. Mark Rutte NATO-főtitkár szintén az orosz katonai fenyegetés erősödésére figyelmeztetett az elmúlt időszakban.

Az észt biztonságpolitikai szakértő, Erkki Koort ennél is tovább ment: szerinte nem kizárt, hogy egy esetleges jövőbeli orosz akció egyik első célpontja éppen Németország lehetne. Úgy véli, egy németországi támadás politikailag és katonailag is jóval nagyobb hatást váltana ki, mint egy kisebb balti állam elleni művelet.

Más elemzők ugyanakkor továbbra is a Baltikumot tartják a legveszélyeztetettebb térségnek.

Tomahawk rakéták vásárlását is vizsgálják

Az interjúból az is kiderült, hogy az Egyesült Államok korábban tervezett nagy hatótávolságú rakétatelepítése Németországban várhatóan nem valósul meg. Ezért Berlin most saját megoldásokat kereshet. A német vezetés vizsgálja amerikai Tomahawk cirkálórakéták beszerzésének lehetőségét is, amelyekkel jelentősen növelhetnék az ország nagy távolságú támadó- és védelmi képességeit.