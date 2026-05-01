Videón az eset: rátámadtak egy orosz kormányzóra

Egy váratlan incidens borzolta a kedélyeket Jekatyerinburgban, amikor egy orosz kormányzóra, Denisz Paszlerre próbált meg rátámadni egy férfi. Az eset egy lakossági találkozón történt az Jekatyerinburg Aréna közelében, ahol a politikus éppen fényképezkedett az emberekkel – írja a Lenta.

A közzétett videón jól látszik, ahogy egy melegítőruhát viselő férfi hirtelen megindul a kormányzó felé. A támadó azonban nem jutott messzire: a testőrök néhány lépésen belül földre vitték és ártalmatlanították.

Mi lehetett a támadás oka az orosz kormányzó ellen?

Egyelőre nem világos, mi motiválta a támadót. A hatóságok nem közöltek részleteket arról, hogy a férfi előre kitervelte-e az akciót, vagy spontán cselekedett.

Az eset mindenesetre rávilágít arra, hogy a nyilvános politikai események továbbra is kockázatot jelenthetnek, még akkor is, ha erős biztonsági jelenlét mellett zajlanak.