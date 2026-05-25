Kiadták a riasztást: bármelyik percben jöhet Putyin halálos bosszúja – mindenki menekül

Ahogy arról korábban beszámoltunk az Origón, 2026. május 22-én ukrán dróntámadás érte a sztarobelszki kollégiumot és diákszállót, ahol a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott. A jelentések szerint 21 ember meghalt, 63-an megsérültek, a mentési munkálatok pedig május 24-én értek véget.

Orosz-ukrán háború: Moszkva megtorlást helyezett kilátásba Kijev ellen, a sztarobelszki kollégium megtámadása miatt

Fotó: IGOR IVANKO / AFP

Orosz-ukrán háború: Moszkva újabb célpontokat nevezett meg

A minisztérium szerint Kijev a sztarobelszki támadással a nemzetközi humanitárius jog semmibevételét mutatta be. Az ukrán fél figyelmen kívül hagyta az 1949-es genfi ​​egyezményt, amely a civilek védelmét szabályozza konfliktusok során.

Mindez az utolsó csepp volt a pohárban

– hangsúlyozta az orosz külügyminisztérium.

Az orosz külügyminisztérium szerint az orosz hadsereg következetes és rendszerszintű csapásokat mérhet kijevi ukrán hadiipari vállalatokra, döntéshozó központokra és parancsnoki pontokra.

A közlés szerint célpontok lehetnek azok a helyszínek is, ahol drónok tervezése, gyártása, programozása és bevetésre való előkészítése zajlik – tájékoztatott a Vedomosti.ru.

Diplomáciai képviseleteket is figyelmeztettek

A minisztérium arra figyelmeztette a diplomáciai missziók és nemzetközi szervezetek munkatársait, hogy mielőbb hagyják el Kijevet.

A főváros lakóinak pedig azt javasolták, hogy ne közelítsék meg a katonai és közigazgatási infrastruktúra objektumait.

Május 24-én az orosz fél közlése szerint már végrehajtottak egy megtorló csapást Ukrajna területén, amelyhez többféle rakétát és támadó drónokat is bevetettek.