Kiadták a riasztást: bármelyik percben jöhet Putyin halálos bosszúja – mindenki menekül

Kiadták a riasztást: bármelyik percben jöhet Putyin halálos bosszúja – mindenki menekül

Újabb válaszcsapásokat helyezett kilátásba Oroszország Kijev ellen a sztarobelszki kollégiumot ért támadás után. Az orosz-ukrán háború friss fejleményei szerint Moszkva ukrán hadiipari létesítményeket, döntéshozó központokat és parancsnoki pontokat venne célba.
Ahogy arról korábban beszámoltunk az Origón, 2026. május 22-én ukrán dróntámadás érte a sztarobelszki kollégiumot és diákszállót, ahol a támadás idején 86, 14 és 18 év közötti fiatal tartózkodott. A jelentések szerint 21 ember meghalt, 63-an megsérültek, a mentési munkálatok pedig május 24-én értek véget.

Orosz-ukrán háború: Moszkva megtorlást helyezett kilátásba Kijev ellen, a sztarobelszki kollégium megtámadása miatt - A group of men, including Russian investigators, are seen among rubble of what is presented by Russian authorities as the destroyed dormitory building of the Starobilsk professional college of the Luhansk Pedagogical University, following a drone attack in Starobilsk, Russian-controlled Ukraine, on May 24, 2026. Russia states that 21 students at the college were killed in a Ukrainian strike launched overnight on Thursday to Friday. Ukraine had denied targeting civilians, insisting it had hit a Russian drone unit stationed in the Starobilsk area. (Photo by Igor IVANKO / AFP)
Orosz-ukrán háború: Moszkva újabb célpontokat nevezett meg

A minisztérium szerint Kijev a sztarobelszki támadással a nemzetközi humanitárius jog semmibevételét mutatta be. Az ukrán fél figyelmen kívül hagyta az 1949-es genfi ​​egyezményt, amely a civilek védelmét szabályozza konfliktusok során.

Mindez az utolsó csepp volt a pohárban

– hangsúlyozta az orosz külügyminisztérium.

Az orosz külügyminisztérium szerint az orosz hadsereg következetes és rendszerszintű csapásokat mérhet kijevi ukrán hadiipari vállalatokra, döntéshozó központokra és parancsnoki pontokra.

A közlés szerint célpontok lehetnek azok a helyszínek is, ahol drónok tervezése, gyártása, programozása és bevetésre való előkészítése zajlik – tájékoztatott a Vedomosti.ru.

Diplomáciai képviseleteket is figyelmeztettek

A minisztérium arra figyelmeztette a diplomáciai missziók és nemzetközi szervezetek munkatársait, hogy mielőbb hagyják el Kijevet. 

A főváros lakóinak pedig azt javasolták, hogy ne közelítsék meg a katonai és közigazgatási infrastruktúra objektumait.

Május 24-én az orosz fél közlése szerint már végrehajtottak egy megtorló csapást Ukrajna területén, amelyhez többféle rakétát és támadó drónokat is bevetettek.

Rejtett gyárakban készülnek Ukrajna új csodafegyverei

Ukrajna titkos műhelyekben és rejtett fejlesztési központokban építi a jövő háborújának fegyvereit. A hadviselésben bekövetkező változásokat jól érzékelteti, hogy a drónok már a frontvonalakon túl, mélyen orosz területen belül is pusztítanak. Egyes beszámolók szerint Kijev olyan ütemben fejleszti katonai technológiáját, hogy ukrán tisztviselők már a NATO élvonaláról beszélnek a harctéri innováció terén.

Oroszország új üzenete hidegzuhanyként érte Ukrajnát

Az orosz külügy szerint csak akkor lehet tartós béke, ha Kijev visszatér az 1990-es évek elején fennálló állapotokhoz. Miközben Moszkva világos feltételeket szabott a béke kapcsán, az ukrán vezetés már a Belarusszia felől érkező fenyegetésre készül, ezért Volinyban és a kijevi régióban is megkezdték a körkörös védelem kiépítését.

 

 

