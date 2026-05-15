Moszkva: itt az ideje felégetni Nyugat-Európát - ettől a nyilatkozattól félt mindenki

Oroszországban újabb veszélyes szintre emelkedett a háborús retorika, miután ukrán dróntámadás érte Rjazany városát. Az incidens után Andrej Kolesznyik, az orosz Állami Duma védelmi bizottságának tagja már arról beszélt, hogy Moszkvának európai célpontok ellen kellene megtorló csapásokat végrehajtania, mivel szerinte a Nyugat aktívan részt vesz az Ukrajnának szánt fegyverek és drónok gyártásában.

Oroszország: itt az ideje felégetni Nyugat-Európát - ettől a nyilatkozattól félt mindenki

A politikus szerint Oroszország pontosan ismeri azokat a nyugat-európai gyártóhelyeket, ahol az Ukrajna által használt pilóta nélküli eszközöket készítik. Úgy fogalmazott, hogy ezek legitim katonai célpontnak számíthatnak.

Európai gyártóhelyek elleni támadásról beszéltek

Kolesznyik szerint az ukrán hadsereg által használt drónok jelentős részét európai országok támogatásával állítják elő, ezért Moszkva akár megelőző csapásokat is végrehajthatna az ilyen létesítmények ellen.

Az orosz képviselő azt állította, hogy az ilyen műveletekről szóló döntés már megszületett, ugyanakkor a konkrét időzítés a katonai vezetés hatáskörébe tartozik. A nyilatkozat különösen érzékenynek számít annak fényében, hogy egy közvetlen európai célpont elleni orosz katonai akció súlyos nemzetközi eszkalációt idézhetne elő.

Halálos támadás érte Rjazanyt

A május 15-i ukrán dróntámadás során több drón csapódott be Rjazany térségében. Pavel Malkov kormányzó szerint három ember meghalt, további tizenkét civil pedig megsérült. Az áldozatok között gyermekek is vannak.

A támadás során lakóépületek rongálódtak meg, több helyen tűz ütött ki, egyes társasházakban teljes lakások égtek ki. A helyi hatóságok ideiglenes szálláshelyeket nyitottak az evakuált lakók számára.

Az orosz egészségügyi minisztérium szerint hét sérültet kórházba szállítottak, közülük két felnőtt állapota súlyos.

Több száz drónt lőttek le Oroszország felett

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 355 ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország különböző régiói felett. A támadások nemcsak a Rjazanyi területet érintették, hanem több más régiót is, köztük Kalugát, Tvert, Orjolt, Tambovot, valamint a Krasznodari területet és a Krímet.