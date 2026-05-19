Oroszország mozgósította a nukleáris erőit – kritikus helyzet körvonalazódik?

Oroszország hadserege május 19. és 21. között hadgyakorlatot tart a nukleáris erők felkészítésére és alkalmazására – közölte az orosz védelmi minisztérium.

„A gyakorlat során ellenőrzik a nukleáris erők egységeinek harckészültségét, valamint a hozzájuk kapcsolódó teljes körű biztosítást. Emellett ballisztikus és manőverező robotrepülőgépek indítását is végrehajtják oroszországi gyakorlóterekre. Gyakorolják továbbá a Fehéroroszországban telepített nukleáris fegyverek közös előkészítését és alkalmazását is” – közölte a minisztérium.

A manőverekben részt vesznek a Stratégiai Rakétaerők, az Északi és a Csendes-óceáni Flotta, a nagy hatótávolságú légierő parancsnoksága, valamint a leningrádi és központi katonai körzet egyes alakulatai.

A hadgyakorlatba több mint 64 ezer katonát és több mint 7800 haditechnikai eszközt vonnak be, köztük:

több mint 200 rakétaindító rendszert

több mint 140 repülőeszközt

73 hadihajót

13 tengeralattjárót, amelyek közül nyolc stratégiai nukleáris hordozó

A minisztérium szerint a gyakorlat célja a vezetői és műveleti állomány felkészültségének ellenőrzése, a készségek fejlesztése, valamint az irányítás és az együttműködés begyakorlása különböző feladatok végrehajtása során.