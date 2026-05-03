Nem biztos, hogy a nátha miatt dugul az orra: az orrspray is lehet a gond

Figyelmeztetett a brit gyógyszerfelügyelet, hogy a xilometazolint vagy oximetazolint tartalmazó lohasztó készítmények túlhasználata súlyosbíthatja az orrdugulást. Az orrspray rövid távon segíthet megfázás vagy allergia esetén, de ha valaki túl sokáig használja, könnyen kellemetlen körforgásba kerülhet.
Orrspray: öt nap után már gondot okozhat
A lohasztó orrsprayek úgy hatnak, hogy összehúzzák az orrnyálkahártya duzzadt ereit, így átmenetileg könnyebb lesz a légzés.
Hosszabb használat mellett azonban kialakulhat az úgynevezett visszacsapó orrdugulás, amikor a panasz a szer hatásának elmúltával még erősebben tér vissza.
Ilyenkor sokan újra és újra használják a készítményt, mert azt hiszik, még mindig a nátha vagy az allergia okozza a bajt. Valójában már maga a túl gyakori használat is fenntarthatja az orrdugulást.
Nem minden készítményre vonatkozik
A figyelmeztetés elsősorban a xilometazolint és oximetazolint tartalmazó, orrdugulást csökkentő sprayekre vonatkozik.
A sós vizes és a szteroidtartalmú orrspray-k másképp működnek, ezért nem ugyanabba a kategóriába tartoznak.
Ha az orrdugulás öt nap után sem javul, érdemes gyógyszerésszel vagy orvossal beszélni. A szakemberek szerint ezek a készítmények biztonságosak lehetnek, ha az előírások szerint, rövid ideig használják őket.
Érdemes figyelni a betegtájékoztatót
A hatóság a csomagolások és betegtájékoztatók frissítését is tervezi, hogy egyértelműbb legyen az öt napos használati korlát. Addig is fontos, hogy mindenki olvassa el a készítmény tájékoztatóját.
Az orrspray tehát gyors segítség lehet, de nem hosszú távú megoldás. Ha a panasz tartós, a gyakoribb használat helyett inkább szakemberhez érdemes fordulni – hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
