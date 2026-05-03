Nem biztos, hogy a nátha miatt dugul az orra: az orrspray is lehet a gond

Figyelmeztetett a brit gyógyszerfelügyelet, hogy a xilometazolint vagy oximetazolint tartalmazó lohasztó készítmények túlhasználata súlyosbíthatja az orrdugulást. Az orrspray rövid távon segíthet megfázás vagy allergia esetén, de ha valaki túl sokáig használja, könnyen kellemetlen körforgásba kerülhet.

Az orrspray gyors segítség lehet, de bizonyos típusait nem ajánlott öt napnál tovább használni

Orrspray: öt nap után már gondot okozhat

A lohasztó orrsprayek úgy hatnak, hogy összehúzzák az orrnyálkahártya duzzadt ereit, így átmenetileg könnyebb lesz a légzés.

Hosszabb használat mellett azonban kialakulhat az úgynevezett visszacsapó orrdugulás, amikor a panasz a szer hatásának elmúltával még erősebben tér vissza.

Ilyenkor sokan újra és újra használják a készítményt, mert azt hiszik, még mindig a nátha vagy az allergia okozza a bajt. Valójában már maga a túl gyakori használat is fenntarthatja az orrdugulást.

Nem minden készítményre vonatkozik

A figyelmeztetés elsősorban a xilometazolint és oximetazolint tartalmazó, orrdugulást csökkentő sprayekre vonatkozik.

A sós vizes és a szteroidtartalmú orrspray-k másképp működnek, ezért nem ugyanabba a kategóriába tartoznak.

Ha az orrdugulás öt nap után sem javul, érdemes gyógyszerésszel vagy orvossal beszélni. A szakemberek szerint ezek a készítmények biztonságosak lehetnek, ha az előírások szerint, rövid ideig használják őket.

Érdemes figyelni a betegtájékoztatót

A hatóság a csomagolások és betegtájékoztatók frissítését is tervezi, hogy egyértelműbb legyen az öt napos használati korlát. Addig is fontos, hogy mindenki olvassa el a készítmény tájékoztatóját.

Az orrspray tehát gyors segítség lehet, de nem hosszú távú megoldás. Ha a panasz tartós, a gyakoribb használat helyett inkább szakemberhez érdemes fordulni – hívta fel a figyelmet a Daily Mail.