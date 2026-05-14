Tragédia Új-Mexikóban: lezuhant egy orvosi repülőgép, a becsapódás után elszabadult a pokol

A kisrepülőt az állam délkeleti részén fekvő Ruidoso város közelében érte szerencsétlenség, a körülményeket vizsgálják, az áldozatok a repülőgép pilótája és egészségügyi személyzet - hangzott el – írja az MTI.

A repülőgép-baleset után több mint 10 hektáros bozóttűz alakult ki a száraz, szeles időjárás miatt

A becsapódás után bozóttűz tört ki

A repülőgép az államon belül mintegy 150 kilométeres utat tett meg, és úticéljától alig 20 kilométerre zuhant le.

Jason Burns, a katasztrófában érintett Lincoln megye közigazgatási vezetője közölte, hogy a repülő becsapódása tüzet idézett elő, ami rövid időn belül 10 hektárt meghaladó terület okozott bozóttüzet. A lángok körbehatárolását és oltását nehezíti a száraz és szeles időjárás, ami miatt a helyi illetékes komoly aggodalmát fejezte ki.

