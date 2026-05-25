Olyan eszközt találtak, ami teljesen átírhatja az emberi fejlődés történetét

A tudósok a Peloponnészoszon található Marathousa 1 régészeti lelőhelyen fedezték fel a különleges tárgyakat. A kutatók szerint ezek a faeszközök a legrégebbi ismert ember, az ősember által készített és kézben használt fából készült szerszámok a világon – számolt be a ScienceDaily.

A régészek által talált faeszközöket nagy valószínűséggel az ősemberek használhatták (illusztráció)

Az ősemberek sokkal fejlettebbek voltak, mint gondoltuk

A vizsgálatok során két megmunkált fadarabot azonosítottak. Az egyik égerfából, a másik pedig fűz- vagy nyárfából készült. A felületeken jól látható vágás- és faragásnyomokat találtak, amelyek egyértelműen emberi beavatkozásra utalnak.

A szakemberek úgy vélik, hogy a nagyobb eszközt puha talaj ásására vagy fakéreg eltávolítására használhatták az egykori tóparton élő emberek. A lelőhelyen emellett kőeszközök, valamint elefántok és más állatok maradványai is előkerültek, ami arra utal, hogy a terület fontos vadászati és feldolgozóhely lehetett.

A kutatás eredményei szerint a fából készült eszközök használata legalább 40 ezer évvel korábbra tehető, mint azt eddig a tudomány feltételezte. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a fa rendkívül ritkán marad fenn ilyen hosszú időn keresztül, ezért a mostani felfedezés kivételes jelentőségű.

A lelőhely egy másik érdekességet is tartogatott: egy nagyobb fadarabon olyan nyomokat találtak, amelyeket nem emberek, hanem feltehetően egy nagyméretű ragadozó, talán egy medve hagyott hátra. Ez arra utal, hogy az ősembereknek komoly versenytársaik voltak a zsákmányért.

