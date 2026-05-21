Ezeréves titkok kerültek elő Csehországban – döbbenetes, mit találtak a föld alatt

Több mint ezer régészeti tárgyat találtak Csehországban egy új nagysebességű vasútvonal építését megelőző ásatások során. Az ősi lelet-együttes a Nezamyslice és Kojetín közötti szakaszon került elő a Haná folyó völgyében, ahol 2025 áprilisa és októbere között zajlottak a feltárások – számolt be róla a New York Post.

A régészek szerint az ősi leletegyüttes a térség egyik leggazdagabb lelőhelye lehet

A kutatásról az Archeologické centrum Olomouc (ACO) számolt be. A szakemberek szerint a lelőhely különösen gazdag történelmi emlékekben, mivel az itt talált nyomok a korai bronzkortól egészen a római korig terjednek.

Bronzkori települések és sírok is előkerültek

A régészek két jelentős bronzkori kultúra, a Věteřov-kultúra és az urnamezős kultúra maradványait azonosították. Emellett vaskori, La Tène-kultúrához kapcsolódó nyomokat is találtak.

A legkorábbi településmaradványok között faépítésű házak nyomait tárták fel. A házak egy részét korábban tűz pusztíthatta el, ennek köszönhetően azonban az égett agyagdarabok sok részletet megőriztek az egykori épületekből.

A szakemberek több sírt is feltártak. Különösen figyelemre méltó egy olyan temetkezés, amelyben egy felnőtt és egy gyermek maradványait találták meg együtt. Az urnamezős kultúrához köthető lelőhelyen négy további sír, valamint hat egymás mellé helyezett emberi koponya is előkerült.

Az ásatások során olvasztótégely-töredékeket és kőöntőformákat is találtak, amelyeket bronztárgyak készítésére használhattak. A leletek között balták, bronztűk, karkötő és kés is szerepel. A régészek szerint ezek arra utalnak, hogy a területen egy speciális bronzműves műhely működhetett a bronzkor végén és a vaskor elején.

Ritka római kori eszköz is előkerült

A kutatók egy római kori mészégető kemencét is feltártak, amelyet feltehetően germán törzsek használhattak az időszámításunk szerinti első és negyedik század között.

A legkülönlegesebb ősi lelet azonban egy ritka római kori húzólemez volt. Ezt az eszközt arra használhatták, hogy a fémet huzallá nyújtsák és vékonyítsák. A szakértők szerint ilyen lelet rendkívül ritkán kerül elő Közép-Európában.

A régészek úgy vélik, hogy a húzott fémhuzal akár láncingek készítéséhez is szolgálhatott. Az eszközt további laboratóriumi vizsgálatoknak vetik alá, hogy meghatározzák, milyen fémet dolgozhattak fel vele.