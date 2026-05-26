Összeomlott egy hotel – többen meghaltak, túlélőket keresnek

A Fülöp-szigeteki Angeles Cityben, Pampanga tartományban 2026. május 24-én hajnalban omlott össze egy építés alatt álló, kilencszintes szálloda, nem sokkal egy heves zivatar után. A hatóságok hétfői közlése szerint a halálos áldozatok száma négyre emelkedett, miközben 17 embert továbbra is keresnek a betonlapok, vasrudak és állványzatok között – tájékoztatott az ABC News.
Összeomlott szálloda Fülöp-szigetek: túlélők után kutatnak
A romok alól hétfőn három embert emeltek ki, közülük ketten már nem éltek, a harmadik életét pedig a mentők minden erőfeszítés ellenére sem tudták megmenteni. A mentésben tűzoltók, rendőrök és több száz segítő vesz részt.
A hatóságok szerint az eltűntek többsége építőmunkás lehetett, akik az épület földszintjén aludtak, amikor a hotel összeomlott.
Egy turista is meghalt a balesetben
A halálos áldozatok között van egy malajziai turista is, aki egy közeli olcsó szálláshelyen tartózkodott. Az épületet részben eltalálta az összeomló hotel törmeléke. Egy másik vendég megsérült, de ki tudott menekülni.
A város polgármestere azt mondta, továbbra is abban bíznak, hogy sikerül élő embereket találni a romok alatt, ezért a mentést egyelőre nem minősítik át holttestek keresésére.
Vizsgálják az összeomlás okát
A mentést nehezíti, hogy hatalmas betonlapok és összegabalyodott állványzatok lógnak veszélyesen a romok között. A hatóságok óvatosan dolgoznak, nehogy újabb omlás veszélyeztesse a mentőket.
A rendőrség vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, mi okozta a tragédiát, és történt-e szabálytalanság az építési vagy biztonsági előírások betartásában.
Hatalmas lángok csaptak fel egy népszerű spanyol üdülőváros központjában. A malagai hoteltűz miatt több mint száz vendéget kellett kimenekíteni az Ibis Hotelből, miközben a füst az egész épületet beborította.
Pánik tört ki pénteken az egyik brassópojánai szállodában, miután egy vadállat bejutott az épületbe. A medve megjelenése miatt az alkalmazottak hívták a 112-es segélyhívót, de nem azt a választ kapták, amire számítottak.