Összeomlott egy hotel – többen meghaltak, túlélőket keresnek

Mentőcsapatok kutatnak túlélők után a Fülöp-szigeteken, ahol egy építés alatt álló, kilencemeletes hotel romba dőlt. Az összeomlott szálloda törmelékei alól több embert kiemeltek, de a hatóságok szerint még sokan eltűntek.
A Fülöp-szigeteki Angeles Cityben, Pampanga tartományban 2026. május 24-én hajnalban omlott össze egy építés alatt álló, kilencszintes szálloda, nem sokkal egy heves zivatar után. A hatóságok hétfői közlése szerint a halálos áldozatok száma négyre emelkedett, miközben 17 embert továbbra is keresnek a betonlapok, vasrudak és állványzatok között – tájékoztatott az ABC News.

Összeomlott szálloda romjai között kutatnak túlélők után a Fülöp-szigeteken, legalább négyen meghaltak
Fotó: Aaron Favila / AP Photo

Összeomlott szálloda Fülöp-szigetek: túlélők után kutatnak

A romok alól hétfőn három embert emeltek ki, közülük ketten már nem éltek, a harmadik életét pedig a mentők minden erőfeszítés ellenére sem tudták megmenteni. A mentésben tűzoltók, rendőrök és több száz segítő vesz részt.

A hatóságok szerint az eltűntek többsége építőmunkás lehetett, akik az épület földszintjén aludtak, amikor a hotel összeomlott.

összeomlott szálloda - This handout photo taken and released on May 24, 2026 via the Facebook page of the Angeles City Public Information Office shows rescuers standing next to a collapsed building in Angeles City in Pampanga province. Nineteen people are feared trapped after a building under construction near Manila collapsed early on May 24, a local government official said. (Photo by Handout / Angeles City Public Information Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Angeles City Public Information Office" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ez a fotó, amelyet 2026. május 24-én készítettek és tettek közzé az Angeles Városi Tájékoztatási Iroda Facebook-oldalán, mentőalakulatokat ábrázol, amint egy összeomlott szálloda mellett állnak Angeles Cityben, Pampanga tartományban
Fotó: HANDOUT / Angeles City Public Information 

Egy turista is meghalt a balesetben

A halálos áldozatok között van egy malajziai turista is, aki egy közeli olcsó szálláshelyen tartózkodott. Az épületet részben eltalálta az összeomló hotel törmeléke. Egy másik vendég megsérült, de ki tudott menekülni.

A város polgármestere azt mondta, továbbra is abban bíznak, hogy sikerül élő embereket találni a romok alatt, ezért a mentést egyelőre nem minősítik át holttestek keresésére.

Bureau of Fire protection (BFP) rescuers move a stretcher with the dead body of a Malaysian man killed in a collapsed building in Angeles City, Pampanga province, north of Manila on May 24, 2026. Rescuers clawed through the wreckage of a collapsed Philippine building on May 24 which left 23 people missing, with authorities saying that screams were heard from under the rubble. (Photo by Ted ALJIBE / AFP)
A Tűzvédelmi Hivatal (BFP) mentőalakulatai egy hordágyat mozgatnak egy malajziai férfi holttestével, aki egy összeomlás következtében vesztette életét
Fotó: TED ALJIBE / AFP

Vizsgálják az összeomlás okát

A mentést nehezíti, hogy hatalmas betonlapok és összegabalyodott állványzatok lógnak veszélyesen a romok között. A hatóságok óvatosan dolgoznak, nehogy újabb omlás veszélyeztesse a mentőket.

A rendőrség vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, mi okozta a tragédiát, és történt-e szabálytalanság az építési vagy biztonsági előírások betartásában.

Lángokban Malaga: turisták rohantak ki az égő hotelből az éjszaka közepén

Hatalmas lángok csaptak fel egy népszerű spanyol üdülőváros központjában. A malagai hoteltűz miatt több mint száz vendéget kellett kimenekíteni az Ibis Hotelből, miközben a füst az egész épületet beborította.

Itt a videó a medvéről, amely bement egy szállodába Brassópojánán

Pánik tört ki pénteken az egyik brassópojánai szállodában, miután egy vadállat bejutott az épületbe. A medve megjelenése miatt az alkalmazottak hívták a 112-es segélyhívót, de nem azt a választ kapták, amire számítottak.

 

 

