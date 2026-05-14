Látványos akció: összezúzott robogók lepték el Staten Islandet – videó

New Yorkban, Staten Islanden 2026. május 13-án, szerdán több mint 200 lefoglalt illegális robogót és mopedet zúztak össze egy közterület-fenntartási garázsnál. Az összezúzott robogók csak töredékét jelentik annak az 5700 járműnek, amelyet a New York-i rendőrség az év eleje óta lefoglalt; ez közel 10 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest.
Összezúzott robogók figyelmeztetésként
A gondot azok a járművek jelentik, amelyek ezek nélkül közlekednek, és gyakran balesetveszélyes vagy bűncselekményekhez köthető helyzetekben bukkannak fel.
A látványos „zúzás” éppen ezért nemcsak megsemmisítés volt, hanem erős üzenet is:
aki szabálytalanul használ ilyen járművet, könnyen elveszítheti azt.
Egyre nagyobb gondot okoznak az illegális mopedek
Jessica Tisch rendőrfőkapitány szerint az illegális mopedek és robogók tartós közbiztonsági problémát jelentenek New Yorkban. A városban az elmúlt időszakban több razzia is indult, a mostani akció pedig Zohran Mamdani polgármestersége alatt folytatja a korábbi szigorú fellépést.
Nem csak közlekedési kérdés
A hatóságok szerint az ilyen járművek nemcsak a forgalomban okozhatnak káoszt, hanem bűncselekményeknél is előkerülhetnek. A rendőrség példaként egy tragikus ügyet is említett, amelyben a gyanúsítottak illegális mopeddel menekültek el – számolt be a New York Post.
Staten Island vezetése zéró toleranciát ígér: a lefoglalt járművek sorsa pedig a mostani akció alapján könnyen a bulldózer alatt érhet véget.
A New York-i hatóságok szerint a mopedek és robogók önmagukban nem tiltottak, de csak akkor használhatók legálisan, ha megfelelően regisztrálták őket, van biztosításuk, és a vezetőjük rendelkezik a szükséges engedéllyel.