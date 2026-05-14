New York

Látványos akció: összezúzott robogók lepték el Staten Islandet – videó

Látványos akcióval üzentek a szabályszegőknek New Yorkban: több mint kétszáz illegális járművet semmisítettek meg egy telephelyen. Az összezúzott robogók és mopedek képei azt jelzik, hogy a város vezetése nem nézi tétlenül a rendszám, biztosítás és engedély nélkül használt járművek terjedését.
New Yorkban, Staten Islanden 2026. május 13-án, szerdán több mint 200 lefoglalt illegális robogót és mopedet zúztak össze egy közterület-fenntartási garázsnál. Az összezúzott robogók csak töredékét jelentik annak az 5700 járműnek, amelyet a New York-i rendőrség az év eleje óta lefoglalt; ez közel 10 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest.

Fotó: Youtube/NYPD

Összezúzott robogók figyelmeztetésként

A New York-i hatóságok szerint a mopedek és robogók önmagukban nem tiltottak, de csak akkor használhatók legálisan, ha megfelelően regisztrálták őket, van biztosításuk, és a vezetőjük rendelkezik a szükséges engedéllyel. 

A gondot azok a járművek jelentik, amelyek ezek nélkül közlekednek, és gyakran balesetveszélyes vagy bűncselekményekhez köthető helyzetekben bukkannak fel.

A látványos „zúzás” éppen ezért nemcsak megsemmisítés volt, hanem erős üzenet is: 

aki szabálytalanul használ ilyen járművet, könnyen elveszítheti azt.

Egyre nagyobb gondot okoznak az illegális mopedek

Jessica Tisch rendőrfőkapitány szerint az illegális mopedek és robogók tartós közbiztonsági problémát jelentenek New Yorkban. A városban az elmúlt időszakban több razzia is indult, a mostani akció pedig Zohran Mamdani polgármestersége alatt folytatja a korábbi szigorú fellépést.

Nem csak közlekedési kérdés

A hatóságok szerint az ilyen járművek nemcsak a forgalomban okozhatnak káoszt, hanem bűncselekményeknél is előkerülhetnek. A rendőrség példaként egy tragikus ügyet is említett, amelyben a gyanúsítottak illegális mopeddel menekültek el – számolt be a New York Post.

Staten Island vezetése zéró toleranciát ígér: a lefoglalt járművek sorsa pedig a mostani akció alapján könnyen a bulldózer alatt érhet véget.

Ezt látni kell! – a horrorbaleset után a közlekedési lámpán kötött ki a sportmotor

Elképesztő baleset történt a minap a kanadai Brit Kolumbiában. Egy Suzuki sportmotor hat méter magasban, egy közlekedési lámpa tartószerkezetéről lógott a levegőben, mintha csak valami akciófilm díszlete lenne. A látvány futótűzként terjed az interneten.

Illegális terepmotorosokon ütöttek rajta a Bükki Nemzeti Parkban

A Bükki Nemzeti Park védett erdeiben zajló illegális behajtások miatt természetvédelmi akciót hajtott végre az őrszolgálat Tarnalelesz térségében. A terepmotorosok viselkedése miatt a hatóság több járművet is feltartóztatott, és eljárást indított az érintettekkel szemben. A motorosok a sajtóban arról panaszkodtak, erőszakot alkalmaztak az elfogásuk során, ám ezzel kapcsolatban semmilyen bejelentést nem tettek.

 

 

