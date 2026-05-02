Oszáma bin Láden halála: 40 perc, ami megrengette a világot

Az Oszáma bin Láden halála mögött hosszú és rendkívül összetett titkosszolgálati munka állt. A 2001-es terrortámadások után az Egyesült Államok teljes erővel kezdte meg a világ egyik legnagyobb hajtóvadászatát.
Oszáma bin Láden halála – a nyomozás kulcsa a titokzatos futár volt
A nyomozás kulcsa végül egy futár volt, akiben a terroristavezér különösen megbízott. Évekbe telt, mire az amerikai hírszerzés azonosítani tudta, majd lehallgatások és műholdas megfigyelések segítségével eljutottak egy pakisztáni erődített házig Abbotábádban.
A rajtaütés: Neptun lándzsája hadművelet
A támadást az amerikai elit alakulat, a Navy SEALs hajtotta végre. A különleges egység módosított, lopakodó technológiával ellátott helikopterekkel közelítette meg a célpontot.
2011.május 2-án hajnalban indult az akció, amely mindössze 40 percig tartott. A tűzharc során Oszáma bin Láden két lövést kapott — egyet a fejébe, egyet a mellkasába — és a helyszínen életét vesztette.
Az akció során több más személy is meghalt, köztük a fia és egy futár. Egy nő megsérült, míg az egyik helikopter technikai hiba miatt lezuhant, amit a kommandósok később megsemmisítettek.
Mi történt a holttesttel?
A hivatalos beszámoló szerint a testet az amerikai erők az USS Carl Vinson repülőgéphordozóra szállították, ahol DNS-vizsgálattal azonosították.
Ezt követően — a muszlim vallási előírásokat figyelembe véve — a holttestet a tengerbe temették. A pontos helyszínt titokban tartották, hogy ne váljon zarándokhellyé.
Ellentmondások és összeesküvés-elméletek
Az Oszáma bin Láden halála körül számos ellentmondás látott napvilágot. Egyes források szerint nem minden történt úgy, ahogy a hivatalos jelentések állítják.
- voltak, akik szerint már korábban meghalt
- mások szerint elfogták, majd később végezték ki
- egyes beszámolók szerint a holttestet nem is temették a tengerbe
Ezek az elméletek a mai napig táplálják a kételyeket, bár a hivatalos verziót az amerikai kormány soha nem vonta vissza.
Barack Obama bejelentése és a világ reakciója
A hírt Barack Obama jelentette be 2011. május 1-jén washingtoni idő szerint.
Az Egyesült Államokban sokan ünnepeltek, míg a világ más részein gyász és felháborodás volt tapasztalható. Az esemény azonnal történelmi jelentőségűvé vált.
