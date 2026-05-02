Oszáma bin Láden halála: 40 perc, ami megrengette a világot

Az Oszáma bin Láden halála mögött hosszú és rendkívül összetett titkosszolgálati munka állt. A 2001-es terrortámadások után az Egyesült Államok teljes erővel kezdte meg a világ egyik legnagyobb hajtóvadászatát.

Oszáma bin Láden halála után a rejtekhelyet eltüntették — az egykori búvóhely helyén ma már csak egy üres telek maradt, amely a történelem egyik legismertebb akciójára emlékeztet Fotó: AFP

Oszáma bin Láden halála – a nyomozás kulcsa a titokzatos futár volt

A nyomozás kulcsa végül egy futár volt, akiben a terroristavezér különösen megbízott. Évekbe telt, mire az amerikai hírszerzés azonosítani tudta, majd lehallgatások és műholdas megfigyelések segítségével eljutottak egy pakisztáni erődített házig Abbotábádban.

Oszáma bin Láden halála után az abbotábádi rejtekhelyet 2012-ben lebontották — ma már csak a helyszín maradványai emlékeztetnek a titkos akcióra Fotó: MUHAMMET NAZAM TASCI / ANADOLU AGENCY

A rajtaütés: Neptun lándzsája hadművelet

A támadást az amerikai elit alakulat, a Navy SEALs hajtotta végre. A különleges egység módosított, lopakodó technológiával ellátott helikopterekkel közelítette meg a célpontot.

2011.május 2-án hajnalban indult az akció, amely mindössze 40 percig tartott. A tűzharc során Oszáma bin Láden két lövést kapott — egyet a fejébe, egyet a mellkasába — és a helyszínen életét vesztette.

Az akció során több más személy is meghalt, köztük a fia és egy futár. Egy nő megsérült, míg az egyik helikopter technikai hiba miatt lezuhant, amit a kommandósok később megsemmisítettek.

Mi történt a holttesttel?

A hivatalos beszámoló szerint a testet az amerikai erők az USS Carl Vinson repülőgéphordozóra szállították, ahol DNS-vizsgálattal azonosították.

Ezt követően — a muszlim vallási előírásokat figyelembe véve — a holttestet a tengerbe temették. A pontos helyszínt titokban tartották, hogy ne váljon zarándokhellyé.

Ellentmondások és összeesküvés-elméletek

Az Oszáma bin Láden halála körül számos ellentmondás látott napvilágot. Egyes források szerint nem minden történt úgy, ahogy a hivatalos jelentések állítják.

voltak, akik szerint már korábban meghalt

mások szerint elfogták, majd később végezték ki

egyes beszámolók szerint a holttestet nem is temették a tengerbe

Ezek az elméletek a mai napig táplálják a kételyeket, bár a hivatalos verziót az amerikai kormány soha nem vonta vissza.

Barack Obama bejelentése és a világ reakciója

A hírt Barack Obama jelentette be 2011. május 1-jén washingtoni idő szerint.