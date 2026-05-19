Testkamerával rögzítették volna az óvodások viselkedését – óriási botrány lett belőle

Még mindig képesek fokozni a feszültséget a minden célra mesterséges intelligenciát használni próbáló kutatók és üzletemberek. A Washingtoni Egyetem az óriási szülői felháborodás hatására kénytelen volt leállítani egy programot, amelynek keretében az óvónők több helyszínen testkamerával rögzítették volna az óvodásokat, hogy aztán a felsőoktatási intézmény valamiféle MI-modelleket tanítson be a felvételekkel, hívta fel a figyelmet a futurism.com.

Az ötlet hallatán a szülők java reflexből feldühödött és válaszokat követelt, hogy egyáltalán miről van szó. Az egyetem tájékoztatása szerint az óvónők testkamerái vagy a termekbe fixen telepített kamerák a gyerekek és az óvónők közti normál interakciókat rögzítették volna, a felvételeket pedig olyan MI-modellek fejlesztésére kívánták használni, amelyek képesek megítélni ezeknek az interakcióknak a minőségét.

Az egyetem nem tisztázta, hogy végső soron mi a gyakorlati célja az MI-modellekkel, továbbá hozzáférést kíván-e adni mások számára a nyers felvételekhez vagy a modellekhez. Pedig a szülők joggal feltételezhetik, hogy a gyerekekről készíteni kívánt felvételek végső soron valamiféle kereskedelmi termék alapját kívánták képezni.

Jóváhagyás helyett tiltani kellett volna az óvodások kamerázását

Az egyetem azzal kezdte a szülőknek szánt tájékoztató papírját, hogy a kamerázást szülői engedéllyel végezné, ám ez nem volt őszinte: a szülőknek specifikusan tiltaniuk kellett volna a gyermekeik videózását, ha pedig ezt nem tették volna meg, akkor a hallgatásukat a kamerázásba való beleegyezésnek tekintették volna.

A szülők nem értették, hogy az egyetem egyáltalán miként tudna eleget tenni annak, ha megtiltják a gyerekek egy részének a kamerázását. Elvégre olyan gyerekcsoportokat kívánt videózni, amelyekben vegyesen lehetnek kamerázható és nem kamerázható gyerekek.

Az egyetem nem árulta, hogy miként oldaná meg ezt a problémát, amellyel feltette a pontot az i-re, a szülők pedig elmondták az őszinte véleményüket a Washington Egyetem illetékeseinek. Az ügy kitudódását követően oktatási szervezetek és jogvédők is csatlakoztak a szülőkhöz, és firtatni kezdték a kísérlet adatvédelmi és jogi vonzatait.

Kivel oszthatják meg az adatokat? Mennyi időre tárolják azokat? Kinek a pénzéből folytatják a kutatást?

– tett fel néhány izgalmas kérdést Faith Boninger, az oktatáspolitikával foglalkozó National Education Policy Center társigazgatója.