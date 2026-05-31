Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

Figyelem, nem várt mellékhatás a fogyasztóinjekcióknál! Erre sokan nem készültek

Egy friss kutatás elképesztő felfedezést tett. Az Ozempic és más népszerű fogyókúrás gyógyszerek eddig ugyanis elsősorban arról voltak ismertek, hogy csökkentik az étvágyat és látványos súlyvesztést eredményeznek, csakhogy ennél sokkal összetettebb hatást gyakorolnak a használójára.
Amerikai kutatók szerint az Ozempic és más hasonló fogyókúrás gyógyszerek akár az emberi agy működését is átalakíthatják, és nemcsak az evéshez, hanem az alkoholhoz, a szerencsejátékhoz vagy akár a szexhez kapcsolódó vágyakat is csökkenthetik, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

Az Ozempic nemcsak fogyaszt: komoly veszélyre figyelmeztetnek az orvosok
Az Ozempic és hasonló fogyást segítő készítmények befolyásolhatják az agyi áramköröket is, csökkentik a dopamin felszabadulását
Nemcsak a gyomorra, hanem az agyra is hatnak az Ozempic és társai

Az Ozempic, a Wegovy és a Mounjaro az úgynevezett GLP-1 agonisták közé tartoznak. Ezek a készítmények a szervezetben természetesen is jelen lévő GLP-1 hormon hatását utánozzák. A hormon lassítja az emésztést, szabályozza a vércukorszintet és teltségérzetet okoz, ezért a betegek kevesebbet esznek, ami jelentős fogyáshoz vezethet.

A Virginiai Egyetem kutatói azonban most arra jutottak, hogy a gyógyszerek nem pusztán az éhségérzetet csökkentik. A Nature tudományos folyóiratban megjelent kutatás szerint az új generációs, szájon át szedhető GLP-1 gyógyszerek közvetlenül befolyásolhatják azokat az agyi áramköröket, amelyek a jutalmazásért, a motivációért és a vágyak kialakulásáért felelnek.

A kutatók génmódosított egereken vizsgálták a készítmények hatását. Az állatok agyában található GLP-1 receptorokat úgy alakították át, hogy azok minél jobban hasonlítsanak az emberi receptorokhoz. Az eredmények szerint a gyógyszerek egy olyan idegi hálózatot aktiválnak, amely kapcsolatban áll az érzelmek feldolgozásáért felelős agyi területekkel és a dopaminrendszerrel.

Ezért tűnhet el a vágy az alkohol vagy akár a szex iránt

A dopamin az egyik legfontosabb úgynevezett „jutalmazó” neurotranszmitter. Ez felelős azért, hogy bizonyos tevékenységeket örömtelinek és kívánatosnak érezzünk. A kutatás szerint a GLP-1 készítmények csökkenthetik a dopamin felszabadulását, ami mérsékelheti a sóvárgást és a kényszeres viselkedéseket.

A szakemberek szerint ez magyarázatot adhat arra, hogy számos felhasználó arról számolt be: a gyógyszer szedése során csökkent az érdeklődése az alkohol, a szerencsejáték vagy akár a szex iránt.

A kutatás vezetője, Ali D. Güler idegtudós szerint az eredmények rendkívül jelentősek.

Azt mutattuk ki, hogy ezek a gyógyszerek nemcsak az éhséget csökkentik, hanem azt a vágyat is, amely arra ösztönöz bennünket, hogy jutalmazó ételeket keressünk. Nemcsak arra hatnak, hogy jóllakottnak érezzük magunkat, hanem arra a rendszerre is, amely miatt meg akarjuk enni azt a szelet tortát

– mondta a szakember.

A függőségek kezelésében is áttörést hozhatnak

A kutatók szerint a felfedezés messze túlmutat a fogyáson.

Ha ezek a gyógyszerek valóban befolyásolják az agy jutalmazó pályáit, annak következményei lehetnek a függőségek, az impulzuskontroll és akár az örömérzet működésének megértésében is

– hangsúlyozta Güler.

A szakértő szerint a jövőben elképzelhető, hogy hasonló gyógyszereket nemcsak elhízás vagy cukorbetegség kezelésére használnak majd, hanem bizonyos szenvedélybetegségek esetén is.

Egyre többen használják ezeket a készítményeket

Az Egyesült Államokban már mintegy 31 millió felnőtt próbált ki valamilyen GLP-1 alapú gyógyszert legalább egyszer. A gyógyszergyártók közben versenyt futnak azért, hogy az injekciós készítmények helyett egyszerűbben szedhető tablettás változatokat fejlesszenek ki.

A kutatók azonban figyelmeztetnek: bár ezek a szerek rendkívül hatékonyak, még mindig nem ismert teljes mértékben, hogyan alakítják át az emberi agy működését.

Ezek rendkívül erős hatású vegyületek. Teljesen meg kell értenünk a működésüket, mielőtt a mindennapi élet természetes részévé válnának

– fogalmazott a kutatás vezetője.

