Figyelem, nem várt mellékhatás a fogyasztóinjekcióknál! Erre sokan nem készültek

Amerikai kutatók szerint az Ozempic és más hasonló fogyókúrás gyógyszerek akár az emberi agy működését is átalakíthatják, és nemcsak az evéshez, hanem az alkoholhoz, a szerencsejátékhoz vagy akár a szexhez kapcsolódó vágyakat is csökkenthetik, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
Nemcsak a gyomorra, hanem az agyra is hatnak az Ozempic és társai
Az Ozempic, a Wegovy és a Mounjaro az úgynevezett GLP-1 agonisták közé tartoznak. Ezek a készítmények a szervezetben természetesen is jelen lévő GLP-1 hormon hatását utánozzák. A hormon lassítja az emésztést, szabályozza a vércukorszintet és teltségérzetet okoz, ezért a betegek kevesebbet esznek, ami jelentős fogyáshoz vezethet.
A Virginiai Egyetem kutatói azonban most arra jutottak, hogy a gyógyszerek nem pusztán az éhségérzetet csökkentik. A Nature tudományos folyóiratban megjelent kutatás szerint az új generációs, szájon át szedhető GLP-1 gyógyszerek közvetlenül befolyásolhatják azokat az agyi áramköröket, amelyek a jutalmazásért, a motivációért és a vágyak kialakulásáért felelnek.
A kutatók génmódosított egereken vizsgálták a készítmények hatását. Az állatok agyában található GLP-1 receptorokat úgy alakították át, hogy azok minél jobban hasonlítsanak az emberi receptorokhoz. Az eredmények szerint a gyógyszerek egy olyan idegi hálózatot aktiválnak, amely kapcsolatban áll az érzelmek feldolgozásáért felelős agyi területekkel és a dopaminrendszerrel.
Ezért tűnhet el a vágy az alkohol vagy akár a szex iránt
A dopamin az egyik legfontosabb úgynevezett „jutalmazó” neurotranszmitter. Ez felelős azért, hogy bizonyos tevékenységeket örömtelinek és kívánatosnak érezzünk. A kutatás szerint a GLP-1 készítmények csökkenthetik a dopamin felszabadulását, ami mérsékelheti a sóvárgást és a kényszeres viselkedéseket.
A szakemberek szerint ez magyarázatot adhat arra, hogy számos felhasználó arról számolt be: a gyógyszer szedése során csökkent az érdeklődése az alkohol, a szerencsejáték vagy akár a szex iránt.
A kutatás vezetője, Ali D. Güler idegtudós szerint az eredmények rendkívül jelentősek.
Azt mutattuk ki, hogy ezek a gyógyszerek nemcsak az éhséget csökkentik, hanem azt a vágyat is, amely arra ösztönöz bennünket, hogy jutalmazó ételeket keressünk. Nemcsak arra hatnak, hogy jóllakottnak érezzük magunkat, hanem arra a rendszerre is, amely miatt meg akarjuk enni azt a szelet tortát
– mondta a szakember.
A függőségek kezelésében is áttörést hozhatnak
A kutatók szerint a felfedezés messze túlmutat a fogyáson.
Ha ezek a gyógyszerek valóban befolyásolják az agy jutalmazó pályáit, annak következményei lehetnek a függőségek, az impulzuskontroll és akár az örömérzet működésének megértésében is
– hangsúlyozta Güler.
A szakértő szerint a jövőben elképzelhető, hogy hasonló gyógyszereket nemcsak elhízás vagy cukorbetegség kezelésére használnak majd, hanem bizonyos szenvedélybetegségek esetén is.
Egyre többen használják ezeket a készítményeket
Az Egyesült Államokban már mintegy 31 millió felnőtt próbált ki valamilyen GLP-1 alapú gyógyszert legalább egyszer. A gyógyszergyártók közben versenyt futnak azért, hogy az injekciós készítmények helyett egyszerűbben szedhető tablettás változatokat fejlesszenek ki.
A kutatók azonban figyelmeztetnek: bár ezek a szerek rendkívül hatékonyak, még mindig nem ismert teljes mértékben, hogyan alakítják át az emberi agy működését.
Ezek rendkívül erős hatású vegyületek. Teljesen meg kell értenünk a működésüket, mielőtt a mindennapi élet természetes részévé válnának
– fogalmazott a kutatás vezetője.
