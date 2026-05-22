Bizonyítékot találtak a bibliai özönvíz és Noé bárkája létezésére?

Az Egyesült Államok több pontján olyan különleges fosszíliákat találtak, amelyek akár bizonyíthatják a bibliai özönvíz megtörténtét – írja a DailyMail.

A bibliai özönvíz valóságát bizonyíthatják a most feltárt fosszíliák

A kutatók úgynevezett polisztrát fosszíliákat vizsgálnak, amelyek megkövesedett fatörzsek. Ezek azért különlegesek, mert függőlegesen átszelnek több kőzetréteget, vagyis olyan rétegeket kötnek össze, amelyek elméletileg akár millió éves időkülönbséggel is keletkezhettek.

Egy, Noé bárkáját kutató csoport szerint ezek a fák nem maradhattak volna hosszú ideig álló helyzetben, mert a faanyag elrohad és összeomlik.

Éppen ezért úgy vélik, hogy csak egy hirtelen, nagy erejű üledékáradat képes ilyen gyorsan betemetni őket, még azelőtt, hogy elbomlanának.

Szerintük ez a jelenség összhangban lehet a bibliai özönvíz történetével is, amely szerint a Földet egy hatalmas, mindent elárasztó vízár borította el.

Mit mond a Biblia az özönvízről?

A bibliai elbeszélés szerint Isten figyelmeztette Noét, hogy építsen bárkát, mielőtt 40 nap és 40 éjszaka tartó eső zúdul a Földre. A víz végül még a legmagasabb hegyeket is elborította, mielőtt lassan visszahúzódott.

Egyes tudósok másképp látják a leleteket

A geológusok és paleontológusok többsége nem tekinti ezeket a fosszíliákat az özönvíz bizonyítékának. Szerintük a függőlegesen megkövesedett fák többféle helyi, de gyors természeti folyamat során is kialakulhatnak, például vulkánkitörések, folyami áradások, iszaplavinák vagy mocsaras területek üledékmozgásai következtében.

A kérdés továbbra is megosztó: egyesek szerint a leletek egy hatalmas, kataklizmikus esemény nyomai lehetnek, míg mások szerint nem szolgálnak bizonyítékként a bibliai özönvízre.

