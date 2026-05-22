pajzsmirigy alulműködés

Sokan csak a stresszre, kimerültségre fogják, pedig súlyos betegség is okozhatja ezeket a tüneteket

A pajzsmirigy megfelelő működése elengedhetetlen a szervezet egyensúlyának fenntartásához. Ha tartós fáradtságot, hízást, hajhullást vagy állandó hidegségérzetet tapasztal, érdemes kivizsgáltatni a pajzsmirigy működését.
Folyton fáradtnak érzi magát, állandóan fázik, vagy azt tapasztalja, hogy egyre több kilót mutat a mérleg? Ezek a panaszok akár pajzsmirigy alulműködésre is utalhatnak. A pajzsmirigy egy apró, mégis rendkívül fontos szerv, amely az anyagcsere szinte minden folyamatára hatással van. Ha nem termel elegendő hormont, az az egész szervezet működését lelassíthatja – figyelmeztet a Focus.de. 

Pajzsmirigy alulműködés: gyakori tünetek, amelyeket sokan félreértenek
Pajzsmirigy alulműködés: gyakori tünetek, amelyeket sokan félreértenek (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A pajzsmirigy a nyak elülső részén található, közvetlenül a gége alatt. Bár kis méretű szervről van szó, a szervezet működésében kiemelt szerepet játszik, mivel hormonjai szabályozzák többek között a szív működését, az emésztést, a testhőmérsékletet, az energiaszintet, az izomerőt, valamint a haj és a körmök állapotát is. 

Ha a pajzsmirigy túl kevés hormont termel, pajzsmirigy alulműködés alakul ki. Ez a probléma jóval gyakoribb, mint a túlműködés, és a nőket érinti gyakrabban. 

A pajzsmirigy alulműködés leggyakoribb tünetei 

A pajzsmirigy alulműködés tünetei sok esetben fokozatosan jelennek meg, ezért könnyű őket a stressznek, a túlterheltségnek vagy az életkor előrehaladásának tulajdonítani. Az egyik legjellemzőbb panasz az állandó fáradtság és kimerültség, de számos más tünete is van: 

  • állandó fáradtság és kimerültség,  
  • koncentrációs nehézségek,  
  • depresszív hangulat,  
  • lassú pulzus,  
  • folytonos hidegérzet,  
  • súlygyarapodás,  
  • székrekedés,  
  • rekedtség,  
  • hajhullás,  
  • töredező körmök,  
  • lassú körömnövekedés,  
  • ízületi fájdalmak,  
  • arc-, kéz- vagy lábdagadás. 

A pajzsmirigy alulműködés leggyakoribb oka a Hashimoto-thyreoiditis nevű autoimmun betegség. Ilyenkor az immunrendszer tévesen a saját pajzsmirigyét támadja meg, ami idővel a szerv károsodásához vezet. 

Pajzsmirigy alulműködés kezelése 

A pajzsmirigy alulműködés kezelése legtöbbször hormonpótlással történik. Az orvos által felírt L-thyroxin mesterséges pajzsmirigyhormont tartalmaz, amely segít helyreállítani a szervezet hormonháztartását. 

A megfelelő adag beállítása időt vehet igénybe, ezért rendszeres kontrollvizsgálatokra van szükség. A betegek többségének hosszú távon, gyakran élethosszig kell szednie a gyógyszert. 

Nagyon fontos a gyógyszer helyes alkalmazása is. Az L-thyroxint általában reggel, éhgyomorra, legalább fél órával reggeli előtt ajánlott bevenni. A kalciumtartalmú ételek, például a tejtermékek, valamint bizonyos gyógyszerek – például vastabletták, kalciumkészítmények vagy antibiotikumok – ronthatják a felszívódását. 

A vitaminhiány is ronthatja a tüneteket 

A pajzsmirigy alulműködés gyakran együtt jár különféle hiányállapotokkal. Különösen gyakori a vas-, D-vitamin- és szelénhiány, amelyek tovább fokozhatják a fáradtságot és ronthatják a közérzetet. 

A megfelelő orvosi kezelés mellett az életmód is fontos szerepet játszik a pajzsmirigy egészségének megőrzésében. A rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő alvás és a stressz csökkentése mind segíthetnek a tünetek enyhítésében. 

A dohányzás elhagyása szintén javasolt, mivel a cigaretta negatívan befolyásolhatja a hormonháztartást és az általános egészségi állapotot is.

