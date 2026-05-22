Sokan csak a stresszre, kimerültségre fogják, pedig súlyos betegség is okozhatja ezeket a tüneteket

Folyton fáradtnak érzi magát, állandóan fázik, vagy azt tapasztalja, hogy egyre több kilót mutat a mérleg? Ezek a panaszok akár pajzsmirigy alulműködésre is utalhatnak. A pajzsmirigy egy apró, mégis rendkívül fontos szerv, amely az anyagcsere szinte minden folyamatára hatással van. Ha nem termel elegendő hormont, az az egész szervezet működését lelassíthatja – figyelmeztet a Focus.de.
A pajzsmirigy a nyak elülső részén található, közvetlenül a gége alatt. Bár kis méretű szervről van szó, a szervezet működésében kiemelt szerepet játszik, mivel hormonjai szabályozzák többek között a szív működését, az emésztést, a testhőmérsékletet, az energiaszintet, az izomerőt, valamint a haj és a körmök állapotát is.
Ha a pajzsmirigy túl kevés hormont termel, pajzsmirigy alulműködés alakul ki. Ez a probléma jóval gyakoribb, mint a túlműködés, és a nőket érinti gyakrabban.
A pajzsmirigy alulműködés leggyakoribb tünetei
A pajzsmirigy alulműködés tünetei sok esetben fokozatosan jelennek meg, ezért könnyű őket a stressznek, a túlterheltségnek vagy az életkor előrehaladásának tulajdonítani. Az egyik legjellemzőbb panasz az állandó fáradtság és kimerültség, de számos más tünete is van:
- állandó fáradtság és kimerültség,
- koncentrációs nehézségek,
- depresszív hangulat,
- lassú pulzus,
- folytonos hidegérzet,
- súlygyarapodás,
- székrekedés,
- rekedtség,
- hajhullás,
- töredező körmök,
- lassú körömnövekedés,
- ízületi fájdalmak,
- arc-, kéz- vagy lábdagadás.
A pajzsmirigy alulműködés leggyakoribb oka a Hashimoto-thyreoiditis nevű autoimmun betegség. Ilyenkor az immunrendszer tévesen a saját pajzsmirigyét támadja meg, ami idővel a szerv károsodásához vezet.
Pajzsmirigy alulműködés kezelése
A pajzsmirigy alulműködés kezelése legtöbbször hormonpótlással történik. Az orvos által felírt L-thyroxin mesterséges pajzsmirigyhormont tartalmaz, amely segít helyreállítani a szervezet hormonháztartását.
A megfelelő adag beállítása időt vehet igénybe, ezért rendszeres kontrollvizsgálatokra van szükség. A betegek többségének hosszú távon, gyakran élethosszig kell szednie a gyógyszert.
Nagyon fontos a gyógyszer helyes alkalmazása is. Az L-thyroxint általában reggel, éhgyomorra, legalább fél órával reggeli előtt ajánlott bevenni. A kalciumtartalmú ételek, például a tejtermékek, valamint bizonyos gyógyszerek – például vastabletták, kalciumkészítmények vagy antibiotikumok – ronthatják a felszívódását.
A vitaminhiány is ronthatja a tüneteket
A pajzsmirigy alulműködés gyakran együtt jár különféle hiányállapotokkal. Különösen gyakori a vas-, D-vitamin- és szelénhiány, amelyek tovább fokozhatják a fáradtságot és ronthatják a közérzetet.
A megfelelő orvosi kezelés mellett az életmód is fontos szerepet játszik a pajzsmirigy egészségének megőrzésében. A rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő alvás és a stressz csökkentése mind segíthetnek a tünetek enyhítésében.
A dohányzás elhagyása szintén javasolt, mivel a cigaretta negatívan befolyásolhatja a hormonháztartást és az általános egészségi állapotot is.
