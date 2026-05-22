Sokan csak a stresszre, kimerültségre fogják, pedig súlyos betegség is okozhatja ezeket a tüneteket

Folyton fáradtnak érzi magát, állandóan fázik, vagy azt tapasztalja, hogy egyre több kilót mutat a mérleg? Ezek a panaszok akár pajzsmirigy alulműködésre is utalhatnak. A pajzsmirigy egy apró, mégis rendkívül fontos szerv, amely az anyagcsere szinte minden folyamatára hatással van. Ha nem termel elegendő hormont, az az egész szervezet működését lelassíthatja – figyelmeztet a Focus.de.

A pajzsmirigy a nyak elülső részén található, közvetlenül a gége alatt. Bár kis méretű szervről van szó, a szervezet működésében kiemelt szerepet játszik, mivel hormonjai szabályozzák többek között a szív működését, az emésztést, a testhőmérsékletet, az energiaszintet, az izomerőt, valamint a haj és a körmök állapotát is.

Ha a pajzsmirigy túl kevés hormont termel, pajzsmirigy alulműködés alakul ki. Ez a probléma jóval gyakoribb, mint a túlműködés, és a nőket érinti gyakrabban.

A pajzsmirigy alulműködés leggyakoribb tünetei

A pajzsmirigy alulműködés tünetei sok esetben fokozatosan jelennek meg, ezért könnyű őket a stressznek, a túlterheltségnek vagy az életkor előrehaladásának tulajdonítani. Az egyik legjellemzőbb panasz az állandó fáradtság és kimerültség, de számos más tünete is van:

állandó fáradtság és kimerültség,

koncentrációs nehézségek,

depresszív hangulat,

lassú pulzus,

folytonos hidegérzet,

súlygyarapodás,

székrekedés,

rekedtség,

hajhullás,

töredező körmök,

lassú körömnövekedés,

ízületi fájdalmak,

arc-, kéz- vagy lábdagadás.

A pajzsmirigy alulműködés leggyakoribb oka a Hashimoto-thyreoiditis nevű autoimmun betegség. Ilyenkor az immunrendszer tévesen a saját pajzsmirigyét támadja meg, ami idővel a szerv károsodásához vezet.

Pajzsmirigy alulműködés kezelése

A pajzsmirigy alulműködés kezelése legtöbbször hormonpótlással történik. Az orvos által felírt L-thyroxin mesterséges pajzsmirigyhormont tartalmaz, amely segít helyreállítani a szervezet hormonháztartását.

A megfelelő adag beállítása időt vehet igénybe, ezért rendszeres kontrollvizsgálatokra van szükség. A betegek többségének hosszú távon, gyakran élethosszig kell szednie a gyógyszert.