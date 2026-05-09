Nike cipőben jelent meg XIV. Leó pápa – az internet azonnal felrobbant

XIV. Leó pápa váratlanul a közösségi média egyik kedvencévé vált, miután egy dokumentumfilm előzetesében Nike sportcipőben jelent meg teljes papi öltözékben. A 70 éves egyházfő cipőválasztása pillanatok alatt bejárta az internetet, sokan pedig máris „stílusikonként” emlegetik.

XIV. Leó pápa köszönti a hívőket a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről, miután megválasztották a katolikus egyház 267. pápájává 2025. május 8-án

XIV. Leó pápa váratlan húzása a Nike cipővel

A Leone a Roma című dokumentumfilm trailerét a Vatican News tette közzé, és a felvételen jól látható, hogy a pápa fehér Nike sportcipőt visel a reverenda alatt. Az interneten azonnal megindultak a mémek és a vicces reakciók. Többen „a valaha volt legmenőbb pápának” nevezték, mások pedig a Nike híres szlogenjével poénkodtak.

A rajongókat különösen az lelkesítette, hogy a cipő nem egy új modell, hanem egy vintage darabnak számító Nike Franchise Low lehetett, amely eredetileg az 1970-es években jelent meg, majd 2008-ban újra kiadták.

Pope Leo XIV is going viral after being photographed wearing Nike shoes in his full papal outfit pic.twitter.com/dWXzIB0ju6 — Dexerto (@Dexerto) May 8, 2026

A dokumentumfilm XIV. Leó pápa, polgári nevén Robert Francis Prevost római éveit mutatja be. A film végigköveti útját az Egyesült Államokból való érkezésétől kezdve az Ágoston-rendben végzett munkáján át egészen addig, amíg a püspöki dikasztérium vezetője lett.

A chicagói születésű pápa az elmúlt hónapokban több nyilvános szereplésével is nagy figyelmet kapott, most azonban nem beszéde, hanem sportcipője miatt került a figyelem középpontjába.

