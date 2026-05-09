Nike cipőben jelent meg XIV. Leó pápa – az internet azonnal felrobbant

XIV. Leó pápa váratlanul a közösségi média egyik kedvencévé vált, miután egy dokumentumfilm előzetesében Nike sportcipőben jelent meg teljes papi öltözékben. A 70 éves egyházfő cipőválasztása pillanatok alatt bejárta az internetet, sokan pedig máris „stílusikonként” emlegetik.
XIV. Leó pápa váratlan húzása a Nike cipővel
A Leone a Roma című dokumentumfilm trailerét a Vatican News tette közzé, és a felvételen jól látható, hogy a pápa fehér Nike sportcipőt visel a reverenda alatt. Az interneten azonnal megindultak a mémek és a vicces reakciók. Többen „a valaha volt legmenőbb pápának” nevezték, mások pedig a Nike híres szlogenjével poénkodtak.
A rajongókat különösen az lelkesítette, hogy a cipő nem egy új modell, hanem egy vintage darabnak számító Nike Franchise Low lehetett, amely eredetileg az 1970-es években jelent meg, majd 2008-ban újra kiadták.
A dokumentumfilm XIV. Leó pápa, polgári nevén Robert Francis Prevost római éveit mutatja be. A film végigköveti útját az Egyesült Államokból való érkezésétől kezdve az Ágoston-rendben végzett munkáján át egészen addig, amíg a püspöki dikasztérium vezetője lett.
A chicagói születésű pápa az elmúlt hónapokban több nyilvános szereplésével is nagy figyelmet kapott, most azonban nem beszéde, hanem sportcipője miatt került a figyelem középpontjába.
XIV. Leó pápa labdajátéka bejárta a világot: mindenkit elkápráztatott – videó
XIV. Leó pápa ismét megmutatta, hogy nem egy hétköznapi egyházfő: a chicagói származású egyházfő most szó szerint kosárlabdát ragadott a Vatikán szívében. A pápa köztudottan odavan a kosárért, különösen a legendás Chicago Bulls-időkért, amikor Michael Jordan és Scottie Pippen taroltak a pályán.