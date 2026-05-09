Ebből nagy balhé lesz: Putyin idegein táncol Zelenszkij, csúnyán megütheti a bokáját

Nike cipőben jelent meg XIV. Leó pápa – az internet azonnal felrobbant

Fehér sportcipőben jelent meg a katolikus egyházfő egy dokumentumfilm előzetesében. XIV. Leó pápa Nike cipője azonnal feltűnést keltett. A közösségi médiában mémek és poénok indultak a szokatlan választás miatt.
XIV. Leó pápa váratlanul a közösségi média egyik kedvencévé vált, miután egy dokumentumfilm előzetesében Nike sportcipőben jelent meg teljes papi öltözékben. A 70 éves egyházfő cipőválasztása pillanatok alatt bejárta az internetet, sokan pedig máris „stílusikonként” emlegetik.

2025képeigaléria, Vatikánváros, 2025. május 8. XIV. Leó pápa köszönti a hívőket a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről, miután megválasztották a katolikus egyház 267. pápájává 2025. május 8-án. Robert Francis Prevost amerikai bíborost a pápaválasztásra jogosult bíborosok a vatikáni Sixtus-kápolnában zárt ajtók mögött választották meg az április 21-én, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa utódjának. A 69 éves Prevost az első amerikai pápa a katolikus egyház történetében. MTI/EPA/Vatikáni Média
XIV. Leó pápa váratlan húzása a Nike cipővel

A Leone a Roma című dokumentumfilm trailerét a Vatican News tette közzé, és a felvételen jól látható, hogy a pápa fehér Nike sportcipőt visel a reverenda alatt. Az interneten azonnal megindultak a mémek és a vicces reakciók. Többen „a valaha volt legmenőbb pápának” nevezték, mások pedig a Nike híres szlogenjével poénkodtak.

A rajongókat különösen az lelkesítette, hogy a cipő nem egy új modell, hanem egy vintage darabnak számító Nike Franchise Low lehetett, amely eredetileg az 1970-es években jelent meg, majd 2008-ban újra kiadták.

A dokumentumfilm XIV. Leó pápa, polgári nevén Robert Francis Prevost római éveit mutatja be. A film végigköveti útját az Egyesült Államokból való érkezésétől kezdve az Ágoston-rendben végzett munkáján át egészen addig, amíg a püspöki dikasztérium vezetője lett.

A chicagói születésű pápa az elmúlt hónapokban több nyilvános szereplésével is nagy figyelmet kapott, most azonban nem beszéde, hanem sportcipője miatt került a figyelem középpontjába.

XIV. Leó pápa labdajátéka bejárta a világot: mindenkit elkápráztatott – videó

XIV. Leó pápa ismét megmutatta, hogy nem egy hétköznapi egyházfő: a chicagói származású egyházfő most szó szerint kosárlabdát ragadott a Vatikán szívében. A pápa köztudottan odavan a kosárért, különösen a legendás Chicago Bulls-időkért, amikor Michael Jordan és Scottie Pippen taroltak a pályán.

 

