Egy friss kutatás szerint már az ókori Római Birodalomban is megjelent egy veszélyes parazita, amely komoly emésztőrendszeri panaszokat okozhatott az embereknek. A több ezer éves leletek most először szolgáltattak egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a parazita fertőzések már akkor is jelen voltak a mindennapokban – írja a LiveScience.

Ősi parazita nyomaira bukkantak a rómaiaknál (A kép illusztráció.)

A kutatók Bulgária területén, az egykori római tartomány, Moesia Inferior területén találtak különleges leleteket. Az itt feltárt éjjeli edények belsejében megmaradt vizelet- és székletmaradványokat vizsgálták meg, amelyek értékes információkat adtak az akkori egészségügyi állapotokról.

A leletek két fontos helyszínről származnak: Novae és Marcianopolis területéről. Ezek a települések egykor fontos katonai központok voltak.

Többféle parazita jelenlétét is felfedezték

A vizsgálatok során a kutatók három különböző kórokozót azonosítottak, köztük egy eddig ismeretlenül korai parazita jelenlétét is. A kimutatott élőlények:

Entamoeba histolytica (egysejtű parazita)

Cryptosporidium parvum (gyakran csak „Crypto” néven ismert parazita)

Taenia (galandféreg)

Mindhárom parazita az emberi bélrendszert támadja, és tüneteik közé tartozik a hasmenés, hasi fájdalom és egyéb emésztési problémák.

A legrégebbi bizonyíték egy veszélyes parazitára

A kutatás legfontosabb eredménye, hogy a Cryptosporidium-fertőzés legkorábbi ismert emberi eseteit azonosították. Ez azt jelenti, hogy ez a parazita már közel kétezer évvel ezelőtt is fertőzhette az embereket.

A szakértők szerint a parazita-fertőzés valószínűleg nem volt ritka az adott közösségben, mivel több különböző edényből is kimutatták a jelenlétét.

A kutatók úgy vélik, hogy a parazita szennyezett vízzel kerülhetett az emberek szervezetébe. Az ókori rómaiak gyakran vízvezetékeken keresztül jutottak vízhez, de ha ez a víz fertőzött volt, könnyen terjedhettek a paraziták.

