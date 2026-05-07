Ünneplésből káosz: brutális párizsi zavargások a PSG meccse után – videó

A PSG döntőbe jutását követően egész éjjel tartottak az utcai összecsapások. A párizsi zavargások alatt 127 embert vettek őrizetbe, több rendőr is megsérült.
A Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-döntőbe jutása után ismét párizsi zavargások törtek ki a francia főváros utcáin. A mérkőzés lefújását követően több helyen fosztogatások, rendbontások és rendőrök elleni támadások kezdődtek, amelyek miatt a hatóságoknak nagy erőkkel kellett közbelépniük. A PSG döntő utáni zavargások Párizsban több sérülttel és letartóztatással jártak – írja a hirado.hu.

Párizsi zavargások törtek ki a PSG-döntő után – Fotó: GIULIA MORICI / NurPhoto

A párizsi zavargások percek alatt káoszba fordították az ünneplést

A PSG a Bayern München elleni elődöntős párharc után biztosította helyét a Bajnokok Ligája döntőjében, az ünneplés azonban hamar erőszakba torkollott Párizs utcáin. A mérkőzés után agresszív csoportok lepték el a belváros több pontját, üzleteket próbáltak kifosztani, miközben a rendőrökre is rátámadtak. 

A szerda esti zavargások során 127 embert vettek őrizetbe, és összesen 34-en sérültek meg, köztük 23 rendőr. 

A rendbontások még csütörtök hajnalban is tartottak, a közösségi médiában közzétett felvételeken több helyszínen is összecsapások láthatók.

Szemtanúk beszámolói szerint a randalírozók egy része felkészülten érkezett: kapucniban, arcukat eltakarva, tűzijáték-rakétákkal felszerelkezve jelentek meg az utcákon. Többen úgy vélték, hogy ezek a csoportok nem a PSG sikerét akarták megünnepelni, hanem tudatosan balhét kerestek. Laurent Nunez belügyminiszter csütörtök reggel megerősítette, hogy a rendőröket ismét tűzijáték-rakétákkal támadták meg, miközben több üzletet is megpróbáltak feltörni. A zavargásoknak egy súlyos sérültje is van: az illető egy, a rendőrök felé irányított rakéta elsütése közben sérült meg.

A belügyminiszter arról is beszélt, hogy 2026 eleje óta jelentősen emelkedett a rendőrök és biztonsági erők elleni erőszakos cselekmények száma Franciaországban.

