Ezt a hat mondatot azonnal felejtse el – komoly problémákat okozhatnak

A passzív-agresszív viselkedés lényege, hogy valaki nem nyíltan mondja ki a dühét, sértettségét vagy csalódottságát, hanem burkolt, csípős vagy lekezelő mondatokkal üzen. Ez azért veszélyes, mert a másik fél gyakran érzi a támadást, de nehezen tudja megfogni, pontosan mi történt – olvasható a HuffPost oldalán.

A passzív-agresszív viselkedés könnyen alááshatja az emberi kapcsolatainkat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Passzív-agresszív mondatok, melyek rossz hatással vannak a kapcsolatokra

A szakértők szerint ez a kommunikáció különösen káros lehet párkapcsolatban, családban és munkahelyen is. Feszültséget kelt, bizalmat rombol, és megakadályozza, hogy a felek őszintén beszéljenek a valódi problémáról. A passzív-agresszív ember gyakran kerüli a konfliktust, mégis büntet, szurkál vagy elutasít.

1. „Örülök neki.”

Ez a mondat lehet őszinte gratuláció, de gyakran irigységet vagy sértettséget takar. Például akkor, amikor valaki más kap előléptetést, sikert vagy elismerést. Ilyenkor a mondat mögött valójában az áll: igazságtalannak érzem, hogy neked sikerült.

2. „Sajnálom, hogy így érzel.”

Ez bocsánatkérésnek hangzik, valójában mégis a másik félre tolja a felelősséget. A mondat nem azt mondja ki, hogy „megbántottalak”, hanem azt sugallja, hogy a probléma a másik érzékenységével van. Sokkal tisztább az: „Sajnálom, hogy megbántottalak.”

3. „Semmi baj.”

Ez az egyik leggyakoribb passzív-agresszív válasz. Az illető azt állítja, hogy minden rendben, miközben valójában dühös, csalódott vagy sértett. Ezzel azt várja, hogy a másik találja ki, mi a baj. Ez félreértéseket és újabb veszekedéseket szül.

4. „Mindegy.”

A „mindegy” gyakran a beszélgetés lezárása, de nem valódi lezárás. Inkább sértett visszavonulás. Aki ezt mondja, sokszor úgy érzi, nem hallgatják meg, de ahelyett, hogy ezt kimondaná, elvágja a párbeszédet.

5. „Ha te mondod.”

Ez lekezelő, bizalmatlan mondat. Azt sugallja, hogy a másik véleménye nem számít, vagy nem hihető. Látszólag enged, valójában lenézi a másikat.

6. „Túl érzékeny vagy.”

Ez az egyik legkárosabb fordulat, mert érvényteleníti a másik fájdalmát. A felelősséget arról, aki bántó dolgot mondott vagy tett, átteszi arra, aki megsérült. Egészségesebb azt mondani: „Látom, hogy megbántottalak, szeretném megérteni, mi esett rosszul.”