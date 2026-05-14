Patkányméreggel szennyezett dinnyét evett egy indiai család, mindenki meghalt

Abdullah Dokadiát, feleségét, Nasreent, valamint két lányukat, Ayeshát és Zainabot április 25-én találták meg dél-mumbai lakásukban, a Pydhonie negyedben. Az esetet az indiai sajtó hamar „görögdinnye-halálesetként” kezdte emlegetni, miután kiderült, hogy a család közvetlenül rosszullétük előtt görögdinnyét fogyasztott. Az eddigi információk szerint patkánymérget találtak a gyümölcsben - írja a BBC.

Még vizsgálják a patkányméreggel szennyezett gyümölcs eredetét. A kép illusztráció. Fotó: MASAKI FURUMAYA / Yomiuri

Hogyan került patkányméreg a dinnyébe?

A tragédia nyomán számos találgatás indult arról, hogy a gyümölcs szennyezett vagy szándékosan mérgezett lehetett. Az ügy akkora visszhangot kapott, hogy Mumbai több piacán is visszaesett a görögdinnye iránti kereslet, ami az árak csökkenéséhez vezetett. A rendőrség tájékoztatása szerint a család a haláluk estéjén rokonokat látott vendégül vacsorára, ahol biryanit fogyasztottak. A vendégek késő este távoztak, ezt követően a család görögdinnyét evett. Röviddel később mindannyian rosszul lettek: hányás, hasmenés és légzési nehézségek jelentkeztek náluk.

A szomszédok azonnal segítséget hívtak, és a családot kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni őket.

A mumbai igazságügyi szakértők vizsgálatai később kimutatták, hogy a család szervezetében cink-foszfid volt jelen – ez egy rendkívül mérgező vegyület, amelyet gyakran használnak patkányirtó szerekben. A toxikus anyagot nemcsak a család szerveiben, hanem a görögdinnye maradványaiban is megtalálták. A szakemberek szerint a cink-foszfid lenyelése rendkívül veszélyes, mivel a szervezetben mérgező foszfingázt termel, amely megakadályozza a sejtek megfelelő oxigénfelhasználását. Már kis mennyiségben is halálos lehet, és súlyos tüneteket – például hányást, mellkasi fájdalmat, légszomjat és sokkos állapotot – idézhet elő.

Bár a mérgezés oka már ismert, a nyomozás továbbra is számos kérdésre keresi a választ. A rendőrség egyelőre nem tudja, hogyan került a patkányméreg a gyümölcsbe, és azt sem zárták ki, hogy baleset, öngyilkosság vagy akár emberölés történt. A nyomozók eddig mintegy ötven embert hallgattak ki, köztük rokonokat, szomszédokat és munkatársakat is. Több nyomozócsoport dolgozik az ügyön, amely továbbra is India egyik legtitokzatosabb és legfelkavaróbb esete maradt az elmúlt hetekben.