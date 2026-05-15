Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ez durva!

Újabb botrány körvonalazódik: sokkoló, mi derült ki Zelenszkij válása kapcsán

Időjárás

Brutális esőzés közelít: zivatarok és viharos szél söpör végig az országon

Páva

Kiakadtak a lakók, rémisztő pávák lepték el az üdülővárost – videó

42 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre nagyobb felfordulást okoznak az elszaporodott pávák az Adriai-tenger partján fekvő olasz Punta Marinában. A páva ugyan látványos és különleges madár, de a helyiek szerint a több mint száz példány már komoly gondot jelent a közlekedésben, a kertekben és a mindennapi életben is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
PávainvázióOlaszországmadarak

Olaszországban, Punta Marinában 2026 tavaszán vált igazán feszültté a helyzet, miután a településen becslések szerint már akár 100-150 páva is szabadon kóborolhat. A páva kolónia különösen a párzási időszakban okoz sok bosszúságot: a hímek hangos hajnali kiáltásai, az autókban okozott károk és a járdákra kerülő ürülék miatt megosztottá vált a kisváros lakossága.

Páva invázió borzolja a kedélyeket egy olasz tengerparti városban - This screen grab taken from an AFP Video on May 12, 2026, shows wild peacocks in a street of Punta Marina, north-eastern Italy. Dozens of preening peacocks looking for love have colonised a seaside village in Italy, strutting their stuff for the ladies but infuriating human residents with their spring mating season screams. The birds, with their iridescent, sweeping trains, perch on rooftops and fences across Punta Marina, a village on the Adriatic Sea coast in the Emilia Romagna region, east of Bologna. (Photo by Francesco GILIOLI / AFP)
Páva invázió borzolja a kedélyeket egy olasz tengerparti városban
Fotó: FRANCESCO GILIOLI / AFP

A páva kolónia már az autókat is támadja

A helyiek szerint a madarak gyakran saját tükörképükre támadnak az autók fényes felületén, így kárt tehetnek a járművekben. Emellett feltartják a forgalmat, összepiszkítják a járdákat, és a kertekben is kárt okozhatnak. Bár sokan gyönyörűnek tartják őket, a mindennapi együttélés egyre nehezebb.

Megosztották a várost a madarak

Punta Marinában nagyjából két tábor alakult ki. Egyes lakók azt szeretnék, ha a pávákat elszállítanák, például állatkertbe, mások viszont inkább védenék őket, sőt turisztikai látványosságként használnák ki a különleges kolóniát. A madarak ugyanis már influenszerek és zenészek videóiban is feltűntek.

A helyi történet szerint minden egy megszökött pávával indult, amely a Punta Marina melletti fenyőerdőben telepedett meg. Később társat kapott, a kolónia pedig lassan növekedni kezdett. 

A koronavírus-járvány idején sokan etették a madarakat, így azok egyre inkább az emberekhez szoktak.

Most számolni kezdik őket

Ravenna önkormányzata már dolgozik azon, hogy pontosan felmérje, hány páva él a környéken. A cél az, hogy a lakókkal és állatvédő szervezetekkel együtt találjanak megoldást, amely egyszerre védi az állatokat és kezeli a helyiek problémáit – számolt be a CNN.

Ez is érdekelheti:

Nagy bajban vannak a fecskék, de közös összefogással még segíthetünk rajtuk

A száraz tavasz miatt egyre nehezebben találnak sarat a fecskék a fészeképítéshez, ami már országszerte gondot okoz. A fecskék védelmében a szakemberek szerint néhány egyszerű megoldással a városban és a falvakban is sokat tehetünk.

Lenyűgöző felvétel – hatalmas gólyacsapat érkezik Európába – videó

Továbbra is látványos jelenetek kísérik a tavaszi madárvonulást Európában, a hétvégén pedig különösen nagy gólyacsapatot figyeltek meg Törökországban. A gólyák ezúttal Eskisehir közelében pihentek meg egy szántóföldön, mielőtt továbbindultak volna európai költőhelyeik felé.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!