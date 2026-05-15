Kiakadtak a lakók, rémisztő pávák lepték el az üdülővárost – videó

Olaszországban, Punta Marinában 2026 tavaszán vált igazán feszültté a helyzet, miután a településen becslések szerint már akár 100-150 páva is szabadon kóborolhat. A páva kolónia különösen a párzási időszakban okoz sok bosszúságot: a hímek hangos hajnali kiáltásai, az autókban okozott károk és a járdákra kerülő ürülék miatt megosztottá vált a kisváros lakossága.

Páva invázió borzolja a kedélyeket egy olasz tengerparti városban

A páva kolónia már az autókat is támadja

A helyiek szerint a madarak gyakran saját tükörképükre támadnak az autók fényes felületén, így kárt tehetnek a járművekben. Emellett feltartják a forgalmat, összepiszkítják a járdákat, és a kertekben is kárt okozhatnak. Bár sokan gyönyörűnek tartják őket, a mindennapi együttélés egyre nehezebb.

Megosztották a várost a madarak

Punta Marinában nagyjából két tábor alakult ki. Egyes lakók azt szeretnék, ha a pávákat elszállítanák, például állatkertbe, mások viszont inkább védenék őket, sőt turisztikai látványosságként használnák ki a különleges kolóniát. A madarak ugyanis már influenszerek és zenészek videóiban is feltűntek.

A helyi történet szerint minden egy megszökött pávával indult, amely a Punta Marina melletti fenyőerdőben telepedett meg. Később társat kapott, a kolónia pedig lassan növekedni kezdett.

A koronavírus-járvány idején sokan etették a madarakat, így azok egyre inkább az emberekhez szoktak.

Most számolni kezdik őket

Ravenna önkormányzata már dolgozik azon, hogy pontosan felmérje, hány páva él a környéken. A cél az, hogy a lakókkal és állatvédő szervezetekkel együtt találjanak megoldást, amely egyszerre védi az állatokat és kezeli a helyiek problémáit – számolt be a CNN.