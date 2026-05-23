Már hat diákot zaklathatott a tanárnő, újabb súlyos vádak kerültek elő

Maris Nichols korábban azért került a hatóságok látókörébe, mert a pedagógus a gyanú szerint legalább két alkalommal szexuális kapcsolatot létesített egyik diákjával a Georgia állambeli Douglasville-ben működő Alexander High Schoolban. Az ügy azonban azóta jóval nagyobbra nőtt, a nyomozók szerint további öt fiatalt is érinthetnek a visszaélések – írja a Daily Mail.
Teherautóban szexelt diákjával a pedagógus
A Daily Mail által megszerzett elfogatóparancsok szerint a tanárnő egyik női diáknak azt mondta, nézze meg A szürke ötven árnyalata című erotikus filmet. A dokumentumok szerint Nichols május 3-án egy helyi golfklubnál, egy tanuló teherautójának hátsó ülésén is szexuális kapcsolatot létesíthetett egy diákkal.
A nyomozók szerint a pedagógus több fiatalnak is szexuális tartalmú üzeneteket küldött, valamint meztelen fotókat és videókat osztott meg magáról. A vádak szerint olyan felvételek is szerepeltek ezek között, amelyeken szexuális segédeszközöket használ. A hatóságok úgy tudják, hogy az érintettek között két 16 év alatti diák is volt.
Az iratok szerint Nichols részletesen beszélt a fiataloknak szexuális fantáziáiról, és arról is, milyen együttlétekre vágyik. A tanárnő állítólag arra kérte egyik tanítványát, hogy törölje az üzenetváltásokat, és tagadjon le mindent, ha a rendőrség kérdéseket tenne fel neki.
Az ügy nyilvánosságra kerülése után a Douglas megyei iskolakerület közleményben reagált. A fenntartó hangsúlyozta, hogy a diákok biztonsága minden más szempontot megelőz, ezért belső vizsgálatot indítottak.
A férjezett, egy gyermekes tanárnőt első letartóztatása után óvadék ellenében szabadlábra helyezték, az újabb vádak miatt azonban ismét őrizetbe került.
Súlyos vádak miatt indult eljárás egy floridai pedagógus ellen. A hatóságok szerint az eset a szexuális zaklatás egyik legsúlyosabb formájára hívja fel a figyelmet, amikor egy tanár visszaél a diák kiszolgáltatott helyzetével és bizalmával.
Felelőtlen cselekménye következtében bíróság elé kellett állnia egy volt floridai ápolónőnek. Alexis Von Yates kétéves börtönbüntetést kapott szexuális visszaélés miatt, amit 15 éves mostohafiával szemben követett el.