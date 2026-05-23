Már hat diákot zaklathatott a tanárnő, újabb súlyos vádak kerültek elő

Maris Nichols korábban azért került a hatóságok látókörébe, mert a pedagógus a gyanú szerint legalább két alkalommal szexuális kapcsolatot létesített egyik diákjával a Georgia állambeli Douglasville-ben működő Alexander High Schoolban. Az ügy azonban azóta jóval nagyobbra nőtt, a nyomozók szerint további öt fiatalt is érinthetnek a visszaélések – írja a Daily Mail.

A nyomozás szerint a pedagógus 16 éven aluli diákokat is zaklatott (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Teherautóban szexelt diákjával a pedagógus

A Daily Mail által megszerzett elfogatóparancsok szerint a tanárnő egyik női diáknak azt mondta, nézze meg A szürke ötven árnyalata című erotikus filmet. A dokumentumok szerint Nichols május 3-án egy helyi golfklubnál, egy tanuló teherautójának hátsó ülésén is szexuális kapcsolatot létesíthetett egy diákkal.

A nyomozók szerint a pedagógus több fiatalnak is szexuális tartalmú üzeneteket küldött, valamint meztelen fotókat és videókat osztott meg magáról. A vádak szerint olyan felvételek is szerepeltek ezek között, amelyeken szexuális segédeszközöket használ. A hatóságok úgy tudják, hogy az érintettek között két 16 év alatti diák is volt.

Az iratok szerint Nichols részletesen beszélt a fiataloknak szexuális fantáziáiról, és arról is, milyen együttlétekre vágyik. A tanárnő állítólag arra kérte egyik tanítványát, hogy törölje az üzenetváltásokat, és tagadjon le mindent, ha a rendőrség kérdéseket tenne fel neki.

Az ügy nyilvánosságra kerülése után a Douglas megyei iskolakerület közleményben reagált. A fenntartó hangsúlyozta, hogy a diákok biztonsága minden más szempontot megelőz, ezért belső vizsgálatot indítottak.

A férjezett, egy gyermekes tanárnőt első letartóztatása után óvadék ellenében szabadlábra helyezték, az újabb vádak miatt azonban ismét őrizetbe került.

