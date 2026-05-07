Rejtélyes leletre bukkantak – vajon tényleg szerencsét hoz a pénisz alakú tárgy?

A Carlisle Cricket Club területén 2017 óta zajlanak ásatások, és már számos római kori tárgy került elő. A kutatók szerint a pénisz szimbólum a rómaiak számára nem obszcén volt, hanem a szerencsét, termékenységet és biztonságot jelentette – írja a Daily Mail.
Szerencsét hozó péniszmedál
A medált valószínűleg övre vagy nyakláncra akasztva hordhatták a mindennapokban és a csaták során is. A lelőhely azért különösen gazdag leletekben, mert Carlisle fontos katonai és kereskedelmi központ volt a római Britanniában. A várost a rómaiak Luguvalium néven ismerték, és Hadrianus falának közelében helyezkedett el. A település stratégiai szerepet töltött be az északi határ védelmében és az utánpótlás biztosításában.
A régészeket meglepte, hogy ilyen sok év ásatás után csak most találtak először ilyen típusú amulettet.
Néhány nappal később egy második, hasonló alakú bronztárgy is előkerült ugyanazon a helyszínen. Korábban Cambridge közelében is találtak egy fallikus díszítésű római malomkövet, amely a termékenységet jelképezhette. A szakértők szerint ezek a tárgyak jól mutatják, mennyire babonásak voltak a rómaiak, és hogyan próbálták mágikus védelemmel biztosítani mindennapi életüket.
