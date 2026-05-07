Rejtélyes leletre bukkantak – vajon tényleg szerencsét hoz a pénisz alakú tárgy?

Régészek egy apró bronz medált találtak a carlisle-i római fürdő romjai alatt, amelyet valószínűleg szerencsehozó talizmánként viseltek. A lelet egy körülbelül három centiméteres pénisz alakú függő, amelyet a rómaiak a gonosz elleni védelem jelképeként használtak.
A Carlisle Cricket Club területén 2017 óta zajlanak ásatások, és már számos római kori tárgy került elő. A kutatók szerint a pénisz szimbólum a rómaiak számára nem obszcén volt, hanem a szerencsét, termékenységet és biztonságot jelentette írja a Daily Mail.

Fotó: Usnpaslh

Szerencsét hozó péniszmedál

A medált valószínűleg övre vagy nyakláncra akasztva hordhatták a mindennapokban és a csaták során is. A lelőhely azért különösen gazdag leletekben, mert Carlisle fontos katonai és kereskedelmi központ volt a római Britanniában. A várost a rómaiak Luguvalium néven ismerték, és Hadrianus falának közelében helyezkedett el. A település stratégiai szerepet töltött be az északi határ védelmében és az utánpótlás biztosításában. 

A régészeket meglepte, hogy ilyen sok év ásatás után csak most találtak először ilyen típusú amulettet. 

Néhány nappal később egy második, hasonló alakú bronztárgy is előkerült ugyanazon a helyszínen. Korábban Cambridge közelében is találtak egy fallikus díszítésű római malomkövet, amely a termékenységet jelképezhette. A szakértők szerint ezek a tárgyak jól mutatják, mennyire babonásak voltak a rómaiak, és hogyan próbálták mágikus védelemmel biztosítani mindennapi életüket.

Titokzatos tárgyak, amikről még ma sem tudjuk, mire használták őket

A régészeket és történészeket ma is foglalkoztatják azok a titokzatos ősi tárgyak, amelyeknek pontos funkcióját máig nem sikerült megfejteni. A római dodekaéderek, neolitikus kőgolyók és más különös leletek rengeteg elméletet szültek, a vallási eszközöktől egészen a játékokig vagy mérőműszerekig. A szakértők szerint ezek a rejtélyes tárgyak azért különösen izgalmasak, mert bepillantást engednek az ősi civilizációk gondolkodásába és mindennapi életébe.

 

 

