Rejtélyes leletre bukkantak – vajon tényleg szerencsét hoz a pénisz alakú tárgy?

A Carlisle Cricket Club területén 2017 óta zajlanak ásatások, és már számos római kori tárgy került elő. A kutatók szerint a pénisz szimbólum a rómaiak számára nem obszcén volt, hanem a szerencsét, termékenységet és biztonságot jelentette – írja a Daily Mail.

Pénisz formájú medált találtak a régészek a Carlisle Krikettklub alatt

Fotó: Usnpaslh

Szerencsét hozó péniszmedál

A medált valószínűleg övre vagy nyakláncra akasztva hordhatták a mindennapokban és a csaták során is. A lelőhely azért különösen gazdag leletekben, mert Carlisle fontos katonai és kereskedelmi központ volt a római Britanniában. A várost a rómaiak Luguvalium néven ismerték, és Hadrianus falának közelében helyezkedett el. A település stratégiai szerepet töltött be az északi határ védelmében és az utánpótlás biztosításában.

A régészeket meglepte, hogy ilyen sok év ásatás után csak most találtak először ilyen típusú amulettet.

Néhány nappal később egy második, hasonló alakú bronztárgy is előkerült ugyanazon a helyszínen. Korábban Cambridge közelében is találtak egy fallikus díszítésű római malomkövet, amely a termékenységet jelképezhette. A szakértők szerint ezek a tárgyak jól mutatják, mennyire babonásak voltak a rómaiak, és hogyan próbálták mágikus védelemmel biztosítani mindennapi életüket.

'Beautiful' 1-inch penis pendant is discovered at a Roman bathhouse under Carlisle Cricket Club - and experts say it was probably a good luck charm https://t.co/BQr78iycq7 — Daily Mail (@DailyMail) May 7, 2026

Titokzatos tárgyak,amikről még ma sem tudjuk, mire használták őket

A régészeket és történészeket ma is foglalkoztatják azok a titokzatos ősi tárgyak, amelyeknek pontos funkcióját máig nem sikerült megfejteni. A római dodekaéderek, neolitikus kőgolyók és más különös leletek rengeteg elméletet szültek, a vallási eszközöktől egészen a játékokig vagy mérőműszerekig. A szakértők szerint ezek a rejtélyes tárgyak azért különösen izgalmasak, mert bepillantást engednek az ősi civilizációk gondolkodásába és mindennapi életébe.