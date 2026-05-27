Horror a repülőn: brutális sérülést szenvedett a péniszén egy utas

Egy Las Vegasból Londonba tartó Virgin Atlantic járaton történt az a baleset, amely után egy brit férfi súlyos sérülésekről beszélt. A péniszégése a férfi szerint annyira komoly volt, hogy még hónapokkal később is fájdalmat és hegeket okoz neki – írja a DailyStar.

„Soha nem lesz már a régi” — a péniszégés után beperelte a Virgin Atlantic légitársaságot a brit utas Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

A péniszégés után teljesen megváltozott a brit férfi élete

A 41 éves Nicholas Gibbs azt mondta, hogy a légiutas-kísérők egy forró kávét tettek a lehajtható asztalára, ami pár másodperc múlva az ölébe csúszott. A forrázó ital átáztatta a nadrágját, és égési sérüléseket okozott az intim testrészén.

A férfi szerint hosszú percekig nem kapott rendes segítséget. Elmondása alapján először csak egy üveg vizet adtak neki, később pedig égési krémet és kötést kapott. Azt is állította, hogy a személyzet néhány tagja nevetgélt az incidens közben, amit különösen megalázónak érzett.

Nicholas Gibbs szerint a forró kávé baleset nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte. A párjával gyermeket szerettek volna, de a történtek miatt ez is háttérbe szorult. Úgy fogalmazott, hogy a sérülés „örökre megváltoztatta” az életét.

A brit férfi most beperelte a Virgin Atlantic légitársaságot. Ügyvédei szerint egyre több hasonló eset történik a repülőkön a rosszul kialakított lehajtható asztalok és a túl forró italok miatt.

A Virgin Atlantic közleményben reagált az ügyre. A légitársaság azt írta, sajnálják a történteket, ugyanakkor szerintük a fedélzeten felszolgált italokat biztonsági előírások alapján készítik és szolgálják fel.

