Divat vagy őrület? Sztárok helyett kutyák lepték el a vörös szőnyeget

Felejtse el a Met-gála fényét: a Pet Gala idén is New Yorkban hozta el a divatvilág legszokatlanabb pillanatait, ahol a vörös szőnyegre ezúttal négylábú sztárok léptek. A Pet Gala kutyadivat és a popkultúra találkozásából született esemény, amelyben hírességek ikonikus megjelenéseit értelmezik újra kutyákra szabott couture darabokban. A látványos show egyre nagyobb figyelmet kap a divatrajongók és az állatbarát közönség körében is – írja a New York Post.

A Pet Gala idén is New Yorkban hozta el a divatvilág legszokatlanabb pillanatait – Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A Pet Gala kutyái ellopták a show-t a Met Gala elől

A Pet Gala ötlete a Met Gala világát gondolja tovább egy játékos, de látványos formában: hírességek ikonikus vörös szőnyeges szettjeit kutyákra szabott, miniatűr couture ruhákban jelenítik meg. A harmadik alkalommal megrendezett esemény már nemcsak egy divatparódia, hanem önálló, egyre ismertebb kulturális jelenség.

A show középpontjában idén is az állt, hogy a közönség megpróbálja kitalálni, melyik sztár inspirálta az egyes kutyaruhákat. A négylábú modellek között feltűntek például Rihanna, Beyoncé, Stevie Nicks, Nicole Kidman, Anne Hathaway, Kylie Jenner és Hailey Bieber stílusjegyeit idéző megjelenések is. A kutyák öltözékei nem egyszerű jelmezek: a darabok a nagy divatházak – például Saint Laurent, Maison Margiela vagy Schiaparelli – jellegzetes világát is megidézik, aprólékosan újragondolt, kifejezetten állatokra szabott formában.

A Pet Gala mögött Anthony Rubio kutyadivat-tervező áll, aki a Met Gala ruhákból indul ki, majd mindössze két hét alatt alakítja át azokat kutyák számára viselhető kreációkká. Munkájában a divatvilág inspirációja mellett a játékosság és a látványosság is fontos szerepet kap.

Az esemény nemcsak szórakoztató látványosság: a bevételekkel az AKC Museum of the Dog munkáját is támogatják, amely a kutyákhoz kapcsolódó művészet és kultúra egyik legnagyobb gyűjteményét őrzi. A Pet Gala így egyszerre divatesemény, popkulturális játék és jótékonysági kezdeményezés, amely évről évre egyre nagyobb figyelmet kap.