Divat vagy őrület? Sztárok helyett kutyák lepték el a vörös szőnyeget

Felejtse el a Met-gála fényét: a Pet Gala idén is New Yorkban hozta el a divatvilág legszokatlanabb pillanatait, ahol a vörös szőnyegre ezúttal négylábú sztárok léptek. A Pet Gala kutyadivat és a popkultúra találkozásából született esemény, amelyben hírességek ikonikus megjelenéseit értelmezik újra kutyákra szabott couture darabokban. A látványos show egyre nagyobb figyelmet kap a divatrajongók és az állatbarát közönség körében is – írja a New York Post.
A Pet Gala ötlete a Met Gala világát gondolja tovább egy játékos, de látványos formában: hírességek ikonikus vörös szőnyeges szettjeit kutyákra szabott, miniatűr couture ruhákban jelenítik meg. A harmadik alkalommal megrendezett esemény már nemcsak egy divatparódia, hanem önálló, egyre ismertebb kulturális jelenség.
A show középpontjában idén is az állt, hogy a közönség megpróbálja kitalálni, melyik sztár inspirálta az egyes kutyaruhákat. A négylábú modellek között feltűntek például Rihanna, Beyoncé, Stevie Nicks, Nicole Kidman, Anne Hathaway, Kylie Jenner és Hailey Bieber stílusjegyeit idéző megjelenések is. A kutyák öltözékei nem egyszerű jelmezek: a darabok a nagy divatházak – például Saint Laurent, Maison Margiela vagy Schiaparelli – jellegzetes világát is megidézik, aprólékosan újragondolt, kifejezetten állatokra szabott formában.
A Pet Gala mögött Anthony Rubio kutyadivat-tervező áll, aki a Met Gala ruhákból indul ki, majd mindössze két hét alatt alakítja át azokat kutyák számára viselhető kreációkká. Munkájában a divatvilág inspirációja mellett a játékosság és a látványosság is fontos szerepet kap.
Az esemény nemcsak szórakoztató látványosság: a bevételekkel az AKC Museum of the Dog munkáját is támogatják, amely a kutyákhoz kapcsolódó művészet és kultúra egyik legnagyobb gyűjteményét őrzi. A Pet Gala így egyszerre divatesemény, popkulturális játék és jótékonysági kezdeményezés, amely évről évre egyre nagyobb figyelmet kap.
Komoly felháborodást váltott ki a Washington Post cikke, amely arról írt, hogyan mennek vécére a sztárok extrém ruhákban. A szupermodell Anok Yai azért akadt ki, mert szerinte azt sugallták róla, hogy a Met-gálán pisilés miatt szakította ki a ruháját.
A 2026-os Met-gála látványos vörös szőnyeges felvonulással indult, de az igazi meglepetések csak ezután jöttek. A Met-gála after partyján a sztárok még szabadabban értelmezték az öltözkedést, és sok esetben teljesen elszakadtak a hivatalos dress code-tól. A zártkörű eseményen a merészség, a provokáció és a játékosság dominált, így számos emlékezetes megjelenés született.