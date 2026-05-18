Felháborító vandalizmus! Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét

Néhány napon belül másodszor támadták meg a magyar költő emlékművét. Petőfi Sándor strasbourgi szobrának rongálását hétfő reggel észlelték. A rendőrség feljelentések alapján keresi az ismeretlen tetteseket.
Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban hétfőre virradóan ismét megrongálták. A helyi rendőrség magyar állampolgárok, a magyar képviselet és a helyi önkormányzat feljelentése alapján indított eljárást.

Petőfi Sándor 1848-ban (Barabás Miklós litográfiája)
Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban

Hétfőre virradóan megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban, a helyi rendőrség magyar állampolgárok, Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviselete, valamint a helyi önkormányzat feljelentése alapján megkezdte az ismeretlen tettes, vagy tettesek felkutatását.

Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviseletének első beosztott diplomatája, Major Csanád megosztott információi szerint a hétfő reggel észlelt rongálás már a második eset, ugyanis Petőfi Sándornak a róla elnevezett strasbourgi téren álló emlékművét péntekre virradóan is megtámadták.

Petőfi Sándor nevét, valamint az ismertető feliratokat részben levésték, a költőt ábrázoló bronzplakettet lefeszegették és ellopták. 

Vélhetően kalapáccsal több helyen kárt tettek a bronzplakettet tartó oszlopon, amit festékkel összekentek és összefirkáltak, valamint - a nyomok alapján - megpróbáltak kidönteni. A tettes vagy tettesek kiléte és indítéka ismeretlen - tájékoztatott.

 

A diplomáciai képviselet a közösségi oldalán megdöbbenésének adott hangot és elítélte az esetet. Emlékeztettek: az emlékmű Petőfi Sándor előtt tiszteleg, aki személyében a magyar szabadság, a nemzeti függetlenség és az európai demokratikus értékek egyik legfontosabb jelképe. A Strasbourgban felállított alkotás nemcsak a magyar közösség számára bír kiemelt jelentőséggel, hanem a magyar-francia kulturális kapcsolatok és az európai szellemi örökség szimbóluma is - hívták fel a figyelmet. A szükséges jogi lépéseket megtették az illetékes hatóságokkal együttműködve - tájékoztattak.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében megdöbbentőnek nevezte és elítélte a strasbourgi Petőfi-szobrot ért "vandál támadást".

Felháborító, fájdalmas és a legmesszebb menőkig elítélendő a magyar nemzeti kulturális örökségünk és a történelmi emlékezetünk fontos helyszínét és emlékművét ért brutális támadás

– fogalmaztak.

A Strasbourg városa és az 1956-os helyi magyar közösség által 2004-ben felállított emlékmű nem csupán a magyar szabadságeszmény jelképe, hanem a nemzeti emlékezet és összetartozás szimbóluma is - hívták fel a figyelmet. A képviselőcsoport végezetül reményét fejezte ki, hogy helyreállítását követően a Petőfi-szobor továbbra is méltó módon hirdetheti a magyar szabadság és nemzeti összetartozás értékeit Strasbourgban – írja az MTI.

