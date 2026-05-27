Tarzanként, Maugliként beszélhetünk az állatokkal – míg el nem küldenek az anyánkba

A mintegy 114 fontba (kb. 50 ezer forint) plusz alkalmazás-előfizetési díjba kerülő termékre már 10 ezer előrendelés érkezett. A PettiChat mesterséges intelligenciát használva „pontos” fordításra képes – írja a DailyMail.

A PettiChat nevű MI-nyakörv állítólag képes lefordítani, mit „mondanak” a kutyák és macskák a gazdáiknak.

„Tudományos kutatások kimutatták, hogy a háziállatok egyedi érzelmi hangmintákkal rendelkeznek” – olvasható a cég weboldalán. Azonban sokan kétségbe vonják a cég kijelentéseit, mivel nem tettek közzé adatokat a kütyü pontosságáról. A „fordító” több millió háziállat-hang alapján készült. Állítólag ez lehetővé teszi számára, hogy felismerje a hangokat, az érzelmeket és a viselkedési mintákat. A lefordított kifejezések – például - a következők: „hagyj békén, zavarsz”, „akarom azokat a finomságokat”, „figyelj rám”.

A nyakörv – újfent csak állítólag – képes emberi szavakat és kifejezéseket lefordítani az állatok „nyelvére”.

„A tudományos kutatások és a fejlett mesterséges intelligencia ötvözésével a PettiChat úttörő szerepet játszik a fajok közötti kommunikáció új korszakában, elmélyítve az emberek és háziállataik közötti köteléket” – olvasható a cég ajánlásában, hangsúlyozva azt, hogy a gazdik végre megértik, mit is akarnak az állataik.

Az online térben megosztott videók alapján a nyakörv működik: a kutyák azt követelik, hogy játsszanak velük, a macskák pedig a jutalomfalatokért könyörögnek.

Chinese startup ‘PettiChat’ claims it can interpret pets' speech with up to 95% accuracy pic.twitter.com/JtioUELVrY — Pubity (@pubity) May 24, 2026

Azért vannak szkeptikusok is, hiszen nehéz, vagy inkább lehetetlen bizonyítani a „fordítás” pontosságát.

„Végre megtudhatom, hogy a kutyám önzetlenül szeret, vagy csak megjátssza magát az ételért?”- viccelődött egy kétkedő.

Előbb vagy utóbb a vadállatok szavát is megértjük, bár sok köszönet aligha lesz benne. Valószínűleg en bloc elküldik az emberiséget az anyjába.

Nem minden alap nélkül.

Állati kommunikáció: így beszélnek egymással az állatok

Az állatok kommunikációja egyre inkább felkeltette a tudósok érdeklődését az elmúlt évtizedekben: a kutatások szerint az elefántok a fülük csapkodásával és morajló hangokkal üdvözlik egymást, a bálnák pedig a beszélgetésük kontextusától függően változtatják a hangjeleik frekvenciáját, míg a csupasz vakondpatkány kolóniák saját „akcentussal” rendelkeznek. Az állati kommunikáció rendkívül bonyolult, és számos egyedi formát ölt; de vajon lehetséges, hogy egy állat megtanulja egy másik faj „nyelvét”?