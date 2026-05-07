Vérfagyasztó ámokfutás: iskola játszóterére csapódott a lopott teherautó

A philadelphiai baleset kedden délután történt a Kingsessing városrészben. A rendőrség szerint a Georgia államból származó Robert Littlepage először megpróbált kirabolni egy nőt, majd ellopott egy alapjáraton hagyott fehér munkateherautót – írja a Daily Mail.

A philadelphiai baleset végén a lopott teherautó egy általános iskola játszóterére csapódott és az oldalára borult Fotó: NBC

Philadelphiai baleset: játszótérre borult a száguldó teherautó

A férfi ezután hatalmas sebességgel menekült az utcákon. A rendőrök szerint először parkoló autóknak ütközött, majd felhajtott a járdára, végül egy piros lámpán is áthajtott. A nagy sebességű üldözés pillanatait videó is rögzítette: a felvételeken látszik, ahogy a teherautó egy kereszteződésben brutális erővel csapódik egy másik járműbe.

Az ámokfutás végül a S Weir Mitchell Elementary School játszóterén ért véget, ahol a teherautó az oldalára borult. A helyszínen szerszámok és faanyagok repültek szét a játszótéren.

Szerencsére a baleset idején nem tartózkodtak gyerekek a játszótéren, így nem történt tömeges tragédia. A rendőrség szerint súlyos sérülést senki sem szenvedett.

Hősiesen mentett meg egy gyereket a helyszínen lévő férfi

Egy közeli átkelőőr, Jamele Ransom elmondta, hogy az egyik összetört autóból egy gyermeket kellett kimentenie.

— Kihúztam a gyereket, mert bent ragadt és pánikban volt — mondta a férfi az NBC10-nek.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, akik végül elfogták a 18 éves férfit. Littlepage-et kórházba szállították, majd őrizetbe vették. Többek között autórablási kísérlettel, súlyos testi sértéssel és veszélyes vezetés miatt emelhetnek ellene vádat.

A hatóságok szerint a fiatal férfi ellen korábban is indult már eljárás betörés miatt Delaware megyében.

