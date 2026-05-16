Pierce Brosnan élete nem csak James Bondból áll – ezt sokan nem tudják róla

Pierce Brosnan 1953. május 16-án született az írországi Droghedában. A színész világhírnevet azzal szerzett, hogy 1995 és 2002 között négy James Bond-filmben alakította a brit titkosügynököt. Bondként a GoldenEye, a Holnap sosem hal meg, A világ nem elég és a Halj meg máskor! című filmekben láthatta a közönség. A szerep a kilencvenes évek egyik legismertebb filmsztárjává tette.
Pályafutása azonban nem kizárólag a 007-es ügynökhöz kötődik. Szerepelt többek között a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van, a Mamma Mia!, a A Thomas Crown ügy és a Szellemíró című produkciókban is. Brosnant két alkalommal Golden Globe-díjra is jelölték: először a Nancy Astor című minisorozatért 1982-ben, majd a Matador című filmben nyújtott alakításáért 2005-ben.
10 érdekesség Pierce Brosnanról
1. Pierce Brosnan gyerekkorát a nagyszülei mellett töltötte
A színész nehéz körülmények között nőtt fel. Édesapja korán elhagyta a családot, édesanyja pedig Londonba költözött dolgozni, ezért Brosnant egy ideig a nagyszülei nevelték Írországban. Később többször is beszélt arról, hogy gyerekkora meghatározta a családhoz való viszonyát - írja a History.
2. Pierce Brosnan eredetileg festőnek készült
A színész fiatalon a képzőművészet iránt érdeklődött, és a londoni Saint Martin’s School of Art hallgatója volt. A festészet ma is fontos számára: szabadidejében rendszeresen alkot, egyik Bob Dylanről készült festményét pedig jótékonysági árverésen több mint egymillió dollárért adták el.
3. Pierce Brosnan profi tűzevőként is tanult
Egy színészmesterség-kurzuson ismerkedett meg a tűzevéssel, amelyet később profi szinten sajátított el. A különleges képességét ritkán mutatta meg nyilvánosan, de pályafutása során néhány televíziós műsorban előadta a mutatványt.
4. Pierce Brosnan klausztrofóbiával küzd
Bár James Bond karaktere félelmet nem ismerő ügynök, a színész a való életben klausztrofóbiával él. Ez több filmforgatás során is nehézséget okozott számára, különösen zárt helyszíneken felvett jeleneteknél.
5. Pierce Brosnan ajkán maradandó heg maradt egy forgatás után
A Holnap markában című Bond-film forgatásán egy kaszkadőr véletlenül arcon ütötte a színészt. A sérülés következtében heg maradt a felső ajka felett, ezért bizonyos jeleneteket később más kameraállásokból rögzítettek.
