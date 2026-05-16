Pierce Brosnan élete nem csak James Bondból áll – ezt sokan nem tudják róla

10 érdekesség Pierce Brosnanról

1. Pierce Brosnan gyerekkorát a nagyszülei mellett töltötte

A színész nehéz körülmények között nőtt fel. Édesapja korán elhagyta a családot, édesanyja pedig Londonba költözött dolgozni, ezért Brosnant egy ideig a nagyszülei nevelték Írországban. Később többször is beszélt arról, hogy gyerekkora meghatározta a családhoz való viszonyát - írja a History.

2. Pierce Brosnan eredetileg festőnek készült

A színész fiatalon a képzőművészet iránt érdeklődött, és a londoni Saint Martin’s School of Art hallgatója volt. A festészet ma is fontos számára: szabadidejében rendszeresen alkot, egyik Bob Dylanről készült festményét pedig jótékonysági árverésen több mint egymillió dollárért adták el.

3. Pierce Brosnan profi tűzevőként is tanult

Egy színészmesterség-kurzuson ismerkedett meg a tűzevéssel, amelyet később profi szinten sajátított el. A különleges képességét ritkán mutatta meg nyilvánosan, de pályafutása során néhány televíziós műsorban előadta a mutatványt.

4. Pierce Brosnan klausztrofóbiával küzd

Bár James Bond karaktere félelmet nem ismerő ügynök, a színész a való életben klausztrofóbiával él. Ez több filmforgatás során is nehézséget okozott számára, különösen zárt helyszíneken felvett jeleneteknél.

5. Pierce Brosnan ajkán maradandó heg maradt egy forgatás után

A Holnap markában című Bond-film forgatásán egy kaszkadőr véletlenül arcon ütötte a színészt. A sérülés következtében heg maradt a felső ajka felett, ezért bizonyos jeleneteket később más kameraállásokból rögzítettek.