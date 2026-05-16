Pierce Brosnan

Pierce Brosnan élete nem csak James Bondból áll – ezt sokan nem tudják róla

A legismertebb James Bond-színészek egyikeként vált világhírűvé, de karrierje jóval túlmutat a legendás titkosügynök szerepén. Pierce Brosnan május 16-án ünnepli 73. születésnapját, ebből az alkalomból összegyűjtöttük pályafutásának legfontosabb állomásait és néhány kevésbé ismert érdekességet is róla.
Pierce Brosnan 1953. május 16-án született az írországi Droghedában. A színész világhírnevet azzal szerzett, hogy 1995 és 2002 között négy James Bond-filmben alakította a brit titkosügynököt. Bondként a GoldenEye, a Holnap sosem hal meg, A világ nem elég és a Halj meg máskor! című filmekben láthatta a közönség. A szerep a kilencvenes évek egyik legismertebb filmsztárjává tette.

Pierce Brosnan A holnap markában című 1997-es Bond-filmben
Pierce Brosnan A holnap markában című 1997-es Bond-filmben
Fotó:   / Entertainment Pictures/Northfoto

Pályafutása azonban nem kizárólag a 007-es ügynökhöz kötődik. Szerepelt többek között a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van, a Mamma Mia!, a A Thomas Crown ügy és a Szellemíró című produkciókban is. Brosnant két alkalommal Golden Globe-díjra is jelölték: először a Nancy Astor című minisorozatért 1982-ben, majd a Matador című filmben nyújtott alakításáért 2005-ben.

Hosszú nagypéntek, 1980
A negyedik protokoll, 1987
The Lawnmower Man, 1992
Mrs. Doubtfire, 1993
Entangled, 1993
Love Affair, 1994
Pierce Brosnan bejelentése James Bond szerepéről, 1994
Pierce Brosnan és felesége Cassandra Harris
The Mirror Has Two Faces, 1996
Robinson Crusoe, 1997
Tomorrow Never Dies, 1997
The World is Not Enough – Pierce Brosnan és Sophie Marceau
The Tailor of Panama, 2001
Die Another Day, 2002
Pierce Brosnan és felesége Keely Shaye Smith a Die Another Day premierjén, 2002
Pierce Brosnan tiszteletbeli OBE-kitüntetéssel szüleivel
Mamma Mia!, 2008
Pierce Brosnan és családja, 2009
Love Is All You Need, 2012
The November Man premierjén, 2014
The Son sorozat, 2017
Mamma Mia! Here We Go Again, 2018
Pierce Brosnan fiaival Dylan és Paris Brosnannal a Golden Globe-on
The King's Daughter, 2022
The Unholy Trinity, 2025
The Thursday Murder Club, 2025
10 érdekesség Pierce Brosnanról

1. Pierce Brosnan gyerekkorát a nagyszülei mellett töltötte
A színész nehéz körülmények között nőtt fel. Édesapja korán elhagyta a családot, édesanyja pedig Londonba költözött dolgozni, ezért Brosnant egy ideig a nagyszülei nevelték Írországban. Később többször is beszélt arról, hogy gyerekkora meghatározta a családhoz való viszonyát - írja a History.

2. Pierce Brosnan eredetileg festőnek készült
A színész fiatalon a képzőművészet iránt érdeklődött, és a londoni Saint Martin’s School of Art hallgatója volt. A festészet ma is fontos számára: szabadidejében rendszeresen alkot, egyik Bob Dylanről készült festményét pedig jótékonysági árverésen több mint egymillió dollárért adták el.

3. Pierce Brosnan profi tűzevőként is tanult
Egy színészmesterség-kurzuson ismerkedett meg a tűzevéssel, amelyet később profi szinten sajátított el. A különleges képességét ritkán mutatta meg nyilvánosan, de pályafutása során néhány televíziós műsorban előadta a mutatványt.

4. Pierce Brosnan klausztrofóbiával küzd
Bár James Bond karaktere félelmet nem ismerő ügynök, a színész a való életben klausztrofóbiával él. Ez több filmforgatás során is nehézséget okozott számára, különösen zárt helyszíneken felvett jeleneteknél.

5. Pierce Brosnan ajkán maradandó heg maradt egy forgatás után
A Holnap markában című Bond-film forgatásán egy kaszkadőr véletlenül arcon ütötte a színészt. A sérülés következtében heg maradt a felső ajka felett, ezért bizonyos jeleneteket később más kameraállásokból rögzítettek.

