Meghalt az Emily Párizsban sztárja

69 éves korában meghalt Pierre Deny francia színész, akit a nemzetközi közönség leginkább az Emily Párizsban című Netflix-sorozatból ismerhetett. A művész halálhírét családja erősítette meg: közlésük szerint Deny egy gyors lefolyású és súlyos ALS-betegség következtében hunyt el május 25-én.
Pierre Deny az Emily Párizsban harmadik és negyedik évadában szerepelt, ahol Louis de Léon karakterét alakította, aki Nicolas de Léon édesapja és egy luxusvállalat vezetője volt. Bár csak néhány epizódban tűnt fel, alakítása emlékezetes maradt a rajongók számára - írja a People.

A színész több évtizedes pályafutása során elsősorban francia televíziós produkciókban vált ismertté. Karrierje az 1980-as években indult, és számos népszerű sorozatban szerepelt, köztük a Sous Le Soleil, az Une femme d'honneur és a Cinq soeurs című produkciókban.

A színész az utóbbi években is aktív maradt: szerepelt többek között a Camping Paradis és a Le Fil d’Ariane című sorozatokban. Emellett hosszú éveken át látható volt a Demain Nous Appartient című francia szappanoperában, ahol több mint 300 epizódban szerepelt 2017 és 2023 között.

Halála után több kollégája és pályatársa is megemlékezett róla. Sylvie Vartan színésznő közösségi oldalán búcsúzott tőle, kiemelve, hogy Deny nemcsak tehetséges és nagylelkű művész volt, hanem érzékeny, humoros ember is.

Pierre Deny halála nagy veszteség a francia színészvilág számára, pályafutása során ugyanis generációk kedvelt televíziós szereplőjévé vált.

 

