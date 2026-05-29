Megtalálták a világ legősibb piramisát? – a tudósok szerint 27 ezer éves lehet és nem emberek építették

A Guinness-rekordok szerint jelenleg az egyiptomi Dzsószer-piramis számít a világ legrégebbi piramisának, amely körülbelül i.e. 2630 körül épült. Egy tavaly megjelent tanulmány azonban azt állítja, hogy az indonéziai Gunung Padang szerkezetének egy része akár i.e. 25 ezerből is származhat. Ha ez igaz lenne, az teljesen átírná mindazt, amit az ősi civilizációkról gondolunk, hívta fel a figyelmet az indy100.com.

Az indonéziai Gunung Padang-piramis szerkezetét vulkanikus kőzet alkotja, és 27 ezer évvel ezelőtt készülhetett, de hogy emberek építették-e, az kérdéses – Fotó: GARRY LOTULUNG / NurPhoto

Fejlett építési technológiát emlegetnek a kutatók

A kutatók szerint a szerkezet magját gondosan megmunkált vulkanikus kőzet alkotja. A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy az ősemberek egy természetes dombot alakíthattak át, majd építészeti módszerekkel burkolhatták be, mindezt több tízezer évvel azelőtt, hogy a mezőgazdaság elterjedt volna.

A kutatók szerint ez arra utalhat, hogy már a jégkorszak idején is léteztek fejlett építési technikák.

Teljes képtelenség: az indonéziai piramist nem építhették emberek

A tanulmány azonban hatalmas vitát robbantott ki a tudományos világban. Több régész szerint nincs valódi bizonyíték arra, hogy a szerkezetet emberek építették volna. Egy brit szakértő egyenesen úgy fogalmazott: „Meglep, hogy ezt a tanulmányt egyáltalán publikálták.”

A kritikusok szerint:

a kőzetek természetes módon is ilyen formát ölthetnek,

a talajmintákban pedig nem találtak emberi tevékenységre utaló nyomokat, például faszenet vagy csontmaradványokat.

Vizsgálat indult a tanulmány miatt

A vita odáig fajult, hogy a kutatást publikáló tudományos folyóirat vizsgálatot indított az ügyben. Közben az indonéz kutatócsoport továbbra is kitart állításai mellett, és arra biztatják a világ tudósait, hogy személyesen vizsgálják meg a helyszínt.

A Gunung Padang így most egyszerre lehet a világ legrégebbi piramisa, vagy az egyik legnagyobb régészeti tévedés.

