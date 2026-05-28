Plasztikai műtét közben halt meg egy fiatal nő

Egy 27 éves nő életét vesztette egy fenéknagyobbító műtét közben egy magánklinikán. A plasztikai műtét során az orvosok zsírt távolítottak volna el a hasáról és hátáról, majd azt a farpofákba ültették volna át.
A fiatal brazil nő állapota azonban a beavatkozás közben hirtelen kritikussá vált, a légzése összeomlott és leállt a szíve. A tragikus plasztikai műtét után az orvosok több mint egy órán át próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét írja a Daily Star.

A plasztikai műtét során a nő tüdőembóliát kapott
Világszerte veszélyesnek tartják ezt a plasztikai műtétet

Barbara Laura Souza Flix a brazíliai Belo Horizonte egyik ismert klinikáján feküdt kés alá. 

A hatóságok szerint a halálát valószínűleg tüdőembólia okozhatta, amelyet akár a beültetett zsír is kiválthatott.

A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, a holttestet pedig boncolásra szállították. A család szerint Barbara egészséges volt, nem volt ismert betegsége, és nagy terveket szőtt a jövőjére.

Barátai egy életvidám, céltudatos nőként emlékeztek rá, aki külföldre szeretett volna költözni. A klinikát most azért is éri komoly kritika, mert 

néhány évvel ezelőtt egy másik nő is hasonló körülmények között halt meg ugyanott. 

A brazil fenéknagyobbító műtéteket világszerte az egyik legveszélyesebb esztétikai beavatkozásként tartják számon. Nemzetközi plasztikai sebészeti szervezetek korábban arra figyelmeztettek, hogy a BBL-műtétek halálozási aránya jóval magasabb lehet más szépészeti eljárásokénál.

