Halálos pókinvázió – ezek a fajok nem viccelnek!

A pókok világa rendkívül sokszínű: több tízezer ismert faj létezik, de közülük csak kevés jelent valódi veszélyt az emberre. A legmérgezőbb pók cím sem egyértelmű, mert a kutatók mást és mást mérnek: a méreg erősségét, a halálos esetek számát vagy a harapások gyakoriságát – írja a Petbook.

A Sydney-i tölcsérhálós pók a világ egyik legveszélyesebb és legmérgezőbb állata

A brazil vándorpók – a rettegett banánpók

A legtöbb rangsor élén a brazil vándorpók áll. Ez az agresszív, nagy termetű faj gyakran a banánültetvényeken rejtőzik, és így néha szállítmányokkal más kontinensekre is eljut. Mérge erős idegrendszeri hatású: súlyos esetben izomgörcsöket, szívritmuszavart és erős fájdalmat okozhat. A tudományos becslések szerint évente akár halálos kimenetelű balesetek is köthetők hozzá.

Sydney-i tölcsérhálós pók – Ausztrália félelmetes lakója

A másik csúcstartó a Sydney-i tölcsérhálós pók, amely az ausztrál nagyváros környékén él. Hírnevét rendkívül erős mérgének köszönheti, amely kezelés nélkül súlyos tüneteket okozhat. Érdekesség, hogy az ellenszert az 1980-as évek óta sikeresen használják, így a halálesetek mára rendkívül ritkák.

Fekete özvegy – a világszerte ismert veszély

A fekete özvegy talán a legismertebb mérges pók. Csípése nem mindig halálos, de erős izomfájdalmat, görcsöket és rosszullétet okozhat. A nőstények különösen veszélyesek, míg a hímek sokkal kisebbek és kevésbé mérgezők. Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy a szemgolyóján át mérgezett meg egy nőt a fekete özvegy.

Kell-e félnünk tőlük?

Nos, bár ezek a pókok ijesztő hírnévvel rendelkeznek, valójában ritkán támadnak emberre. Többnyire akkor csípnek, ha veszélyben érzik magukat. A szakértők szerint sokkal inkább az óvatosság, mint a pánik indokolt: a legtöbb találkozás szerencsésen végződik, különösen, ha időben orvosi segítséget kap az érintett. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy a világ legmérgezőbb pókjai egyszerre a természet félelmetes csodái és fontos ökológiai szereplők – emlékeztetve arra, hogy a veszély gyakran sokkal kisebb, mint amilyennek elsőre tűnik.