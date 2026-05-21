Most az volt a hiba, hogy bekapcsolta a biztonsági övet – félelmetes pók csípte meg a férfit

A 49 éves Adrian Martel – aki úgy véli, hogy pókcsípést szenvedett – április elején viszketést érzett a mellkasán, amelyből rövid időn belül egy fájdalmas duzzanat alakult ki. Amikor orvoshoz fordult, először benőtt szőrnek vélték az elváltozást, és antibiotikumot kapott – írja a Daily Mail.
Pókcsípésből nyílt seb lett
Állapota azonban gyorsan romlott. Néhány nappal később a duzzanat elfeketedett, majd egy nyílt seb alakult ki a helyén. Ekkor ismét kórházba ment, ahol műtétet hajtottak végre rajta, és eltávolították a fertőzött szöveteket.
A férfi úgy véli, hogy egy álözvegy pók csíphette meg. Elmondása szerint korábban többször is látott pókot a kabriójában, és feltételezi, hogy az egyik a biztonsági övnél bújt meg. Szerinte amikor bekapcsolta az övet, véletlenül összenyomhatta az állatot, amely erre megcsípte.
A szakértők egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban pókcsípés okozta-e a sérülést. A brit Természettudományi Múzeum szerint az Egyesült Királyságban élő álözvegy pókok csípése általában enyhe tüneteket okoz, és ritkán vezet súlyos szövődményekhez.
A férfi mindenesetre nem akar még egyszer hasonló helyzetbe kerülni. Elmondása szerint korábban nem foglalkozott a pókhálókkal az otthonában, az eset óta azonban rendszeresen eltávolítja őket.
Dráma a világbajnokságon, pókcsípés miatt került kórházba a magyar úszónő
A Szingapúrban zajló úszó-világbajnokság előfutamában szerda reggel nem tudott rajthoz állni a magyar vegyesváltó. Kiderült, hogy ennek az áll a hátterében, hogy a csapat egyik tagja, Fángli Henrietta egy pókcsípésből eredő bakteriális fertőzés áldozata lett, ezért kórházba került.
