Most az volt a hiba, hogy bekapcsolta a biztonsági övet – félelmetes pók csípte meg a férfit

A 49 éves Adrian Martel – aki úgy véli, hogy pókcsípést szenvedett – április elején viszketést érzett a mellkasán, amelyből rövid időn belül egy fájdalmas duzzanat alakult ki. Amikor orvoshoz fordult, először benőtt szőrnek vélték az elváltozást, és antibiotikumot kapott – írja a Daily Mail.

Az álözvegy pók Nagy-Britannia legveszélyesebb pókjának számít. A pókcsípés súlyos sebet okozott a férfi testén

Pókcsípésből nyílt seb lett

Állapota azonban gyorsan romlott. Néhány nappal később a duzzanat elfeketedett, majd egy nyílt seb alakult ki a helyén. Ekkor ismét kórházba ment, ahol műtétet hajtottak végre rajta, és eltávolították a fertőzött szöveteket.

A férfi úgy véli, hogy egy álözvegy pók csíphette meg. Elmondása szerint korábban többször is látott pókot a kabriójában, és feltételezi, hogy az egyik a biztonsági övnél bújt meg. Szerinte amikor bekapcsolta az övet, véletlenül összenyomhatta az állatot, amely erre megcsípte.

A szakértők egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban pókcsípés okozta-e a sérülést. A brit Természettudományi Múzeum szerint az Egyesült Királyságban élő álözvegy pókok csípése általában enyhe tüneteket okoz, és ritkán vezet súlyos szövődményekhez.

A férfi mindenesetre nem akar még egyszer hasonló helyzetbe kerülni. Elmondása szerint korábban nem foglalkozott a pókhálókkal az otthonában, az eset óta azonban rendszeresen eltávolítja őket.

