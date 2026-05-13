Felbecsülhetetlen értékű Pokémon-kollekció tartja lázban a rajongókat

A kollekció értékét szakértők több tízmillió dollárra becsülik, ezért a történet gyorsan felkeltette a nemzetközi gyűjtők és rajongók figyelmét. A Pokémon iránti szenvedély egy visszahúzódó svájci kislány hobbijából indult, aki még általános iskolásként kezdett gyűjteni édesapjával együtt – írja a Luzerner Zeitung.
Pokémon gyűjteményből világszenzáció
A család szerint a sikerük titka az volt, hogy jóval a mostani őrület előtt kezdték el felvásárolni a ritka lapokat, amikor még kevesen láttak bennük komoly értéket. Az évek során nemcsak különleges kártyákat szereztek meg, hanem rengeteget megőriztek tökéletes állapotban is, ami ma már óriási ritkaságnak számít.
A gyűjtemény legnagyobb kincsei között két legendás „Pikachu Illustrator” kártya is megtalálható, amelyek a Pokémon világának igazi szent gráljai.
Egy hasonló példányt nemrég több mint egymillió dollárért árvereztek el Amerikában, így nem meglepő, hogy a svájci család kollekcióját fokozott biztonság mellett őrzik.
Az édesapa hangsúlyozta, hogy számukra a gyűjtés soha nem pusztán befektetés volt, hanem közös szenvedély és különleges családi élmény. Szerinte minden egyes laphoz emlékek és történetek kapcsolódnak, ezért a gyűjtemény érzelmi értéke legalább akkora, mint az anyagi.
A család most mégis fontolgatja az eladást, mert a kártyák tárolása és védelme egyre nagyobb terhet jelent számukra.
Legszívesebben olyan vevőnek adnák tovább az egész kollekciót, aki akár múzeumban is bemutatná ezeket a történelmi jelentőségű darabokat a rajongóknak.
Újra berobbant a Pokémon-láz, elképesztő árakon kelnek el a ritka lapok
A Pokémon-kártyák piaca ismét hatalmas lendületet kapott, és néhány ritka lap ára néhány hét alatt többszörösére emelkedett. Egyes korábban alig pár dollárt érő kártyák ma már több tízezer dollárért jelennek meg az online piactereken, miközben a gyűjtők világszerte vadásznak a ritkaságokra. A szakértők szerint a nosztalgia, a befektetési hullám és a közösségi média együttesen hajtja az elképesztő Pokémon-őrületet.
Fegyveres rablás egy Pokémon-boltban: milliós zsákmánnyal menekültek el
Sokkoló fegyveres rablás történt Manhattanben, ahol három maszkos támadó tört be egy népszerű Pokémon-üzletbe, miközben vásárlók is tartózkodtak bent. A rablók fegyverrel tartották sakkban az embereket, majd percek alatt több mint 100 ezer dollár (30 millió) értékű ritka Pokémon-kártyával és gyűjtői termékkel menekültek el. A rendőrség szerint az utóbbi években egyre gyakoribbak az ilyen támadások, mivel a különleges kártyák értéke elképesztő mértékben emelkedett.