Felbecsülhetetlen értékű Pokémon-kollekció tartja lázban a rajongókat

A kollekció értékét szakértők több tízmillió dollárra becsülik, ezért a történet gyorsan felkeltette a nemzetközi gyűjtők és rajongók figyelmét. A Pokémon iránti szenvedély egy visszahúzódó svájci kislány hobbijából indult, aki még általános iskolásként kezdett gyűjteni édesapjával együtt – írja a Luzerner Zeitung.

Előkerült egy legendás Pokémon-gyűjtemény.

Pokémon gyűjteményből világszenzáció

A család szerint a sikerük titka az volt, hogy jóval a mostani őrület előtt kezdték el felvásárolni a ritka lapokat, amikor még kevesen láttak bennük komoly értéket. Az évek során nemcsak különleges kártyákat szereztek meg, hanem rengeteget megőriztek tökéletes állapotban is, ami ma már óriási ritkaságnak számít.

A gyűjtemény legnagyobb kincsei között két legendás „Pikachu Illustrator” kártya is megtalálható, amelyek a Pokémon világának igazi szent gráljai.

Egy hasonló példányt nemrég több mint egymillió dollárért árvereztek el Amerikában, így nem meglepő, hogy a svájci család kollekcióját fokozott biztonság mellett őrzik.

Az édesapa hangsúlyozta, hogy számukra a gyűjtés soha nem pusztán befektetés volt, hanem közös szenvedély és különleges családi élmény. Szerinte minden egyes laphoz emlékek és történetek kapcsolódnak, ezért a gyűjtemény érzelmi értéke legalább akkora, mint az anyagi.

A család most mégis fontolgatja az eladást, mert a kártyák tárolása és védelme egyre nagyobb terhet jelent számukra.

Legszívesebben olyan vevőnek adnák tovább az egész kollekciót, aki akár múzeumban is bemutatná ezeket a történelmi jelentőségű darabokat a rajongóknak.