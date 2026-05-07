Óriási fordulat a kaszinóvárosban: magyar üzletember nyerte a rangos pókerversenyt

Komoly győzelmet aratott egy magyar milliárdos az EPT Monte-Carlo egyik rangos pókerversenyén, amelynek fődíját Nagygyörgy Tibor vihette haza. Az üzletember 352 ezer euróval, mintegy 128 millió forinttal lett gazdagabb. A vállalkozó vagyonát korábban 69 milliárd forintra becsülték, és a mostani nyereményt jótékony célra ajánlja fel – írja a Blikk.
Pókerverseny-győzelem Monte-Carlóban: magyar üzletember vihette haza a fődíjat
Az EPT Monte-Carlo pókerverseny-sorozat egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért eseményére 821 nevezés érkezett. A 2700 eurós nevezési díjú PokerStars Open High Roller mezőnye így közel kétmillió eurós nyereményalapot hozott össze, és több ismert nemzetközi játékos is asztalhoz ült.
A verseny végjátékában Nagygyörgy Tibor jutott el a döntő párharcig, ahol az argentin Luis Sequeirával mérkőzött meg, és végül megszerezte a győzelmet. A sikerrel járó teljes, 352 ezer eurós összeget a Biggeorge Alapítvány az Esélyekért kapja, amelyet a Biggeorge Holding és Nagygyörgy Tibor 2022-ben hozott létre 500 millió forintos induló vagyonnal. Az alapítvány hátrányos helyzetű gyerekeket és fiatalokat, valamint az őket segítő szervezeteket támogatja.
All in: temérdek pénzt foglalt le a rendőrség a veszprémi illegális pókerbarlangban – videóval
Tiltott szerencsejáték szervezésének bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség egy 59 éves férfival és egy 46 éves nővel szemben. A vádirat szerint pénzben játszott pókerpartikat tartottak egy korábban vendéglátóhelyként üzemelő helyiségben.
Itt a Szerencsejáték Zrt. válasza a súlyos vádakra
A játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Szerencsejáték Zrt. a múlt heti 4 számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásait illetően. A társaság azért fordul a hatósághoz, hogy vizsgálatot kezdeményezzen a sorsolások folyamatának szabályossága, valamint a sorsolásokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek szabályos és befolyásmentes működése vonatkozásában.