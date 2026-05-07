Óriási fordulat a kaszinóvárosban: magyar üzletember nyerte a rangos pókerversenyt

Komoly győzelmet aratott egy magyar milliárdos az EPT Monte-Carlo egyik rangos pókerversenyén, amelynek fődíját Nagygyörgy Tibor vihette haza. Az üzletember 352 ezer euróval, mintegy 128 millió forinttal lett gazdagabb. A vállalkozó vagyonát korábban 69 milliárd forintra becsülték, és a mostani nyereményt jótékony célra ajánlja fel – írja a Blikk.

Az EPT Monte-Carlo pókerverseny-sorozat egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért eseményére 821 nevezés érkezett. A 2700 eurós nevezési díjú PokerStars Open High Roller mezőnye így közel kétmillió eurós nyereményalapot hozott össze, és több ismert nemzetközi játékos is asztalhoz ült.

A verseny végjátékában Nagygyörgy Tibor jutott el a döntő párharcig, ahol az argentin Luis Sequeirával mérkőzött meg, és végül megszerezte a győzelmet. A sikerrel járó teljes, 352 ezer eurós összeget a Biggeorge Alapítvány az Esélyekért kapja, amelyet a Biggeorge Holding és Nagygyörgy Tibor 2022-ben hozott létre 500 millió forintos induló vagyonnal. Az alapítvány hátrányos helyzetű gyerekeket és fiatalokat, valamint az őket segítő szervezeteket támogatja.