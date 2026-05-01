26 év után ütötte fel ismét a fejét a gyermekbénulást okozó poliovírus Ausztráliában

Az ausztráliai Perth városában a szakemberek rutinszerű ellenőrzés során azonosították a poliovírus egyik változatát. Ez különösen aggasztó, mert Ausztrália hivatalosan 2000 óta gyermekbénulás-mentes, az utolsó helyi fertőzést pedig még 1972-ben regisztrálták, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
A poliovírus bénulást okozhat
A poliovírus egy rendkívül fertőző kórokozó, amely:
- bénulást
- maradandó idegrendszeri károsodást
- súlyos esetben halált is okozhat.
Bár a legtöbb fertőzöttnél enyhe vagy semmilyen tünet nem jelentkezik, ritkán súlyos szövődmények is kialakulhatnak.
A hatóságok szerint a most kimutatott törzs egy úgynevezett vakcinaeredetű poliovírus, amely már több kontinensen is felbukkant az elmúlt években. A szakértők úgy vélik, hogy nagy valószínűséggel egy külföldről érkező személy hozta be. A vírus a szennyvízben jelent meg, nem pedig aktív megbetegedések formájában.
Kell aggódni?
A helyi tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a lakosságra leselkedő kockázat jelenleg nagyon alacsony. Ennek oka az, hogy az átoltottság rendkívül magas (kb. 92%), és nincs bizonyíték arra, hogy a vírus terjedne. Ráadásul hasonló esetek Európában sem vezettek megbetegedésekhez az elmúlt években.
A szakemberek szerint az eset fontos üzenetet hordoz: egyrészt a poliovírus nem tűnt el teljesen, és továbbra is jelen van a világ egyes részein, másrészt a globalizáció miatt bármikor újra felbukkanhat olyan országokban is, ahol már eltűnt.
Mi a védekezés kulcsa?
A válasz egyszerű, de kulcsfontosságú: oltás. A betegségre nincs gyógymód, viszont vakcinával hatékonyan megelőzhető. Ausztráliában a védőoltás ingyenesen elérhető a nemzeti program keretében, és a hatóságok most ismét hangsúlyozzák, hogy érdemes ellenőrizni az oltási státuszt.
Erről is írtunk korábban az Origón:
Sokan úgy gondolták, hogy a gyermekbénulást a világ legtöbb országában sikerült felszámolni a nagyszabású oltási kampányoknak köszönhetően. Az Európai Unió egészségügyi hatósága (ECDC) szerint azonban Németországon kívül még 3 másik uniós országban is kimutatták egy éve a gyermekbénulás vírusait.
1993. március 3-án hunyt el Albert Sabin, lengyel-amerikai bakteriológus, virológus és gyermekgyógyász. Több mint húszéves kutatómunkával olyan vakcinát fejlesztett ki, ami immunissá tette a bél falait és gátolta a kórokozó szaporodását. 1954-ben állította elő a gyermekbénulás elleni védelmet nyújtó poliomyelitis oltást.