26 év után ütötte fel ismét a fejét a gyermekbénulást okozó poliovírus Ausztráliában

Az ausztráliai Perth városában a szakemberek rutinszerű ellenőrzés során azonosították a poliovírus egyik változatát. Ez különösen aggasztó, mert Ausztrália hivatalosan 2000 óta gyermekbénulás-mentes, az utolsó helyi fertőzést pedig még 1972-ben regisztrálták, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A poliovírus 26 után ütötte fel ismét a fejét Ausztráliában – Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A poliovírus bénulást okozhat

A poliovírus egy rendkívül fertőző kórokozó, amely:

bénulást

maradandó idegrendszeri károsodást

súlyos esetben halált is okozhat.

Bár a legtöbb fertőzöttnél enyhe vagy semmilyen tünet nem jelentkezik, ritkán súlyos szövődmények is kialakulhatnak.

A hatóságok szerint a most kimutatott törzs egy úgynevezett vakcinaeredetű poliovírus, amely már több kontinensen is felbukkant az elmúlt években. A szakértők úgy vélik, hogy nagy valószínűséggel egy külföldről érkező személy hozta be. A vírus a szennyvízben jelent meg, nem pedig aktív megbetegedések formájában.

Kell aggódni?

A helyi tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a lakosságra leselkedő kockázat jelenleg nagyon alacsony. Ennek oka az, hogy az átoltottság rendkívül magas (kb. 92%), és nincs bizonyíték arra, hogy a vírus terjedne. Ráadásul hasonló esetek Európában sem vezettek megbetegedésekhez az elmúlt években.

A szakemberek szerint az eset fontos üzenetet hordoz: egyrészt a poliovírus nem tűnt el teljesen, és továbbra is jelen van a világ egyes részein, másrészt a globalizáció miatt bármikor újra felbukkanhat olyan országokban is, ahol már eltűnt.

Mi a védekezés kulcsa?

A válasz egyszerű, de kulcsfontosságú: oltás. A betegségre nincs gyógymód, viszont vakcinával hatékonyan megelőzhető. Ausztráliában a védőoltás ingyenesen elérhető a nemzeti program keretében, és a hatóságok most ismét hangsúlyozzák, hogy érdemes ellenőrizni az oltási státuszt.

A gyermekbénulás visszatért Európába

A gyermekbénulás visszatért Európába

Az Európai Unió egészségügyi hatósága (ECDC) szerint azonban Németországon kívül még 3 másik uniós országban is kimutatták egy éve a gyermekbénulás vírusait.