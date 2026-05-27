Különleges polipfajt fedeztek fel a Galápagos-szigetek mélyén

A felfedezés egy tudományos expedíció során történt, amikor egy kutatók által irányított mélytengeri tengeralattjáró az óceán fenekén vizsgálódott. A felvételeken egy apró, világoskék színű polip tűnt fel, amely azonnal felkeltette a szakértők figyelmét. A kutatók szerint a különleges állat annyira kicsi, hogy akár egy ember tenyerében is elférne - írja a CBS.

Az új polipfaj a Microeledone galapagensis nevet kapta.

Az új faj a Microeledone galapagensis nevet kapta, és az első vizsgálatok alapján a Megaleledonidae család egyik törpe képviselőjének tartják. Ez különösen meglepő, mivel e család tagjai általában jóval nagyobb méretűek, és főként az Antarktiszt körülvevő Déli-óceán hideg vizeiben élnek. Janet Voight polipszakértő, a chicagói Field Természettudományi Múzeum kurátora szerint már az első fotók alapján egyértelmű volt, hogy egy kivételes fajjal állnak szemben. A kutatók mindössze egyetlen példányhoz jutottak hozzá, ezért úgy döntöttek, nem boncolják fel hagyományos módon, hogy megőrizzék az értékes mintát. A részletes anatómiai vizsgálatokhoz modern CT-technológiát alkalmaztak.

Több ezer röntgenfelvételből háromdimenziós modellt készítettek, amely lehetővé tette a szakemberek számára, hogy a polip belső szerkezetét anélkül tanulmányozzák, hogy károsítanák a példányt.

A faj egyik legkülönlegesebb ismertetőjegye a színezet. Hátoldala halványkék, alsó része pedig mélylila árnyalatú. A kutatók úgy vélik, ez a színkombináció fontos szerepet játszhat a túlélésben. Feltételezésük szerint a sötétebb alsó felület segíthet elrejteni a zsákmány által kibocsátott fényt, így csökkentve annak esélyét, hogy ragadozók felfigyeljenek a polipra. A faj rövid, vaskos karjai és az egyetlen sorban elhelyezkedő tapadókorongok szintén eltérnek a legtöbb ismert poliptól. Ezek az anatómiai sajátosságok tovább erősítették, hogy egy eddig ismeretlen mélytengeri fajról van szó. A különleges polipot először még 2015-ben észlelték Darwin-sziget közelében, ám részletes tudományos leírása csak most készült el. A kutatás eredményeit a Zootaxa tudományos folyóiratban publikálták.